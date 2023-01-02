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Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

Galatasaray yeni sezonda mutlak şampiyon olmak isterken ligin 15. haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılıların 1990-1991 sezonunda bu yana ortaya çıkan o istatistiği ise gündem olmuş durumda. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

Cimbom ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, 1990-1991 sezonundan bu yana 15. haftayı zirvede geçtiği sezonlarda ortaya koyduğu başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

7 KEZ MUTLU SON

Cimbom söz konusu dönemde 11 kez 15. haftayı zirvede geçirdi.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

7 kez şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

Galatasaray, 1993-94, 1996-97, 1999-00, 2000-01, 2011- 12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında Süper Lig'de zafere ulaşmayı başardı.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

2020-21, 2000-01 ve 1990-91 sezonlarında ikinci,

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

1994- 95 sezonunda ise 3. sırada kendisine yer buldu.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

Bu da 15. haftalar itibarıyla zirvede yer alan Galatasaray'ın yüzde 63 oranında şampiyonluğa ulaştığını ortaya koyuyor.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

HEDEF KUPA...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

33 puanla ilk sırada yer alan Okan Buruk ve öğrencileri, 15 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

Cimbom ligde geride kalan haftalarda sadece Giresunspor'a 1-0 ve Yukatel Kayserispor'a da 2-1'lik skor ile mağlup oldu.

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

Galatasaray, 17. haftada Ankaragücü'nü evinde ağırlayacak.

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