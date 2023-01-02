Galatasaray'da şampiyonluk yolunda çarpıcı istatistik!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Aslan, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 2023 yılına da zirvede girdi.
Cimbom ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre Sarı-Kırmızılılar, 1990-1991 sezonundan bu yana 15. haftayı zirvede geçtiği sezonlarda ortaya koyduğu başarılı performansıyla dikkati çekiyor.
7 KEZ MUTLU SON
Cimbom söz konusu dönemde 11 kez 15. haftayı zirvede geçirdi.
7 kez şampiyonluğa ulaşan taraf oldu.
Galatasaray, 1993-94, 1996-97, 1999-00, 2000-01, 2011- 12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında Süper Lig'de zafere ulaşmayı başardı.
2020-21, 2000-01 ve 1990-91 sezonlarında ikinci,
1994- 95 sezonunda ise 3. sırada kendisine yer buldu.
Bu da 15. haftalar itibarıyla zirvede yer alan Galatasaray'ın yüzde 63 oranında şampiyonluğa ulaştığını ortaya koyuyor.
HEDEF KUPA...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanmış durumda.
33 puanla ilk sırada yer alan Okan Buruk ve öğrencileri, 15 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Cimbom ligde geride kalan haftalarda sadece Giresunspor'a 1-0 ve Yukatel Kayserispor'a da 2-1'lik skor ile mağlup oldu.
Galatasaray, 17. haftada Ankaragücü'nü evinde ağırlayacak.