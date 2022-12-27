Taraftar işbaşında

Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar İstanbulspor karşısında da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı toplam 40 bin 935 taraftar takip ederken özellikle İstanbul'un sıkıştırdığı anlarda verdikleri destekle öne çıktı.
Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar İstanbulspor karşısında da tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı toplam 40 bin 935 taraftar takip ederken özellikle İstanbul'un sıkıştırdığı anlarda verdikleri destekle öne çıktı.