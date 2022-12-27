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"Ben de insanım"

İstanbulspor maçında oyundan çıkarken zaman geçirdiği için sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Torreira büyük tepki çekti. Okan Buruk da oyuncusuna tepki gösterirken yıldız futbolcu eleştiriler üzerine "Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
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