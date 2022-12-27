İstanbulspor maçında oyundan çıkarken zaman geçirdiği için sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Torreira büyük tepki çekti. Okan Buruk da oyuncusuna tepki gösterirken yıldız futbolcu eleştiriler üzerine "Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" dedi.
İstanbulspormaçında oyundan çıkarken zaman geçirdiği için sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Torreira büyük tepki çekti. Okan Buruk da oyuncusuna tepki gösterirken yıldız futbolcu eleştiriler üzerine "Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum" dedi.