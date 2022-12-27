Icardi için geri sayım

Galatasaray'da Gomis attığı gollerle öne çıkarken bir yandan da Mauro İcardi'nin dönüşü bekleniyor. Arjantinli yıldız, İstanbulspor maçını da tribünden takip ederken teknik direktör Okan Buruk, Mauro İcardi'nin dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "İcardi'nin geri dönüş maçını Ankaragücü maçı olarak planlıyoruz" dedi. 17. Haftadaki maça kadar Mauro İcardi özel program dahilinde çalışmalarını sürdürecek.
Galatasaray'da Gomis attığı gollerle öne çıkarken bir yandan da Mauro İcardi'nin dönüşü bekleniyor. Arjantinli yıldız, İstanbulspor maçını da tribünden takip ederken teknik direktör Okan Buruk, Mauro İcardi'nin dönüşüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "İcardi'nin geri dönüş maçını Ankaragücü maçı olarak planlıyoruz" dedi. 17. Haftadaki maça kadar Mauro İcardi özel program dahilinde çalışmalarını sürdürecek.