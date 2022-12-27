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İki transfer şart

Liderlik sonrası Timur ve Buruk acil olarka bir araya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
İki transfer şart
Liderliğin yakalanmasının ardından Erden Timur ile Okan Buruk arasında acil bir toplantı gerçekleştirildi. Buruk toplantıda, takviye talibini iletirken stopere ve forvet hattına bir takviye yapmanın kendisini rahatlatacağını söyledi. Seferovic'in formsuzluğu ve Mauro İcardi'nin düzensiz hayatı nedeniyle forvette sıkıntı yaşadığını kaydetti. Başarılı çalıştırıcı ayrıca Nelsson ve Abdülkerim'in performansını beğendiğini ancak Ross sakatlandığı için stopere bir takviye düşünebileceklerini belirtti. Teknik direktör Okan Buruk'un düşündüğü isimlerin yer aldığı bir de transfer listesi teslim ettiği öğrenildi.
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