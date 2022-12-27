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Manchester United'a gidecek

Galatasaray'a yazılan Moussa Dembele için özellikle İngiliz takımlarının devrede olması işleri karmaşık hale getirdi. İngiliz Metro gazetesinin haberine göre M. United, geçmişte de bağlantılı olduğu Lyon forveti Moussa Dembele için Ocak ayında bir hamle yapmayı düşünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Manchester United'a gidecek
Galatasaray'a yazılan Moussa Dembele için özellikle İngiliz takımlarının devrede olması işleri karmaşık hale getirdi. İngiliz Metro gazetesinin haberine göre M. United, geçmişte de bağlantılı olduğu Lyon forveti Moussa Dembele için Ocak ayında bir hamle yapmayı düşünüyor.
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