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Kazanmak önemli

Victor Nelsson, liderliği bırakmaya niyetleri olmadığını söyledi. Danimarkalı yıldız, "İstanbul maçının son anlarında zorlandık ama kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan da buydu. Ligdeki en iyi takımın da yapacağı şey iyi oynamadığı zaman bile o 3 puanı alabilmektir" dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
Kazanmak önemli
Victor Nelsson, liderliği bırakmaya niyetleri olmadığını söyledi. Danimarkalı yıldız, "İstanbul maçının son anlarında zorlandık ama kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan da buydu. Ligdeki en iyi takımın da yapacağı şey iyi oynamadığı zaman bile o 3 puanı alabilmektir" dedi
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