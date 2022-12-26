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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha... Okan Buruk''un istediği isimlere yönelen sarı kırmzılı yönetim 27 yaşındaki Hollandalı orta saha için harekete geçti. Hollanda basınına göre Galatasaray devre arasında transferi bitirmeye çok yakın... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 18:38 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 19:16
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırladı

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Liderlik için sahaya çıkan sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis golleriyle geceye damga vurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Okan Buruk'un 2 kulvarda mücadele etmek için yönetimden transfer istedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Ocak ayı transfer çalışmalarını Cimbom için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

ed.nl'nin haberine göre Galatasaray Branco van den Boomen'in transferini ocak ayında bitirebilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Toulouse forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu hazırlık maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Branco van den Boomen sarı kırmızılılara karşı 78 dakika görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Hollandalı orta saha oyuncusunun etkili performansı Okan Buruk'un dikkatini çekti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Kulübüyle anlaşamama durumunda Galatasaray, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Orta saha oyuncusu Fransa Lig 1'de bu sezon 15 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Kulüp kariyerinde 53 gol atarken

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

78 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

BRANCO VAN DEN BOOMEN KİMDİR?

Branco Van den Boomen, Toulouse FC takımında Orta Saha mevkinde forma giymektedir.

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