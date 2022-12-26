TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Branco van den Boomen harekatı!

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırladı
Liderlik için sahaya çıkan sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis golleriyle geceye damga vurdu.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırladı
Liderlik için sahaya çıkan sarı kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis golleriyle geceye damga vurdu.
Okan Buruk'un 2 kulvarda mücadele etmek için yönetimden transfer istedi.
Ocak ayı transfer çalışmalarını Cimbom için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.
ed.nl'nin haberine göre Galatasaray Branco van den Boomen'in transferini ocak ayında bitirebilir.
Toulouse forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu hazırlık maçında Galatasaray'a karşı forma giydi.
Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Branco van den Boomen sarı kırmızılılara karşı 78 dakika görev aldı.
Hollandalı orta saha oyuncusunun etkili performansı Okan Buruk'un dikkatini çekti.
Kulübüyle anlaşamama durumunda Galatasaray, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyecek.
Orta saha oyuncusu Fransa Lig 1'de bu sezon 15 maçta görev aldı.
Branco van den Boomen, 1 gol
4 asist katkısı sağladı.
Boomen, kariyerinde 325 maça çıktı.
Kulüp kariyerinde 53 gol atarken
78 asist yaptı.
BRANCO VAN DEN BOOMEN KİMDİR?
Branco Van den Boomen, Toulouse FC takımında Orta Saha mevkinde forma giymektedir.
Hollandalı orta saha, 21 Temmuz 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.
188 cm boyunda ve 75 kilo olan Branco Van den Boomen, Sağ ayağını kullanmaktadır.