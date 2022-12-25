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GALATASARAY İSTANBULSPOR CANLI MAÇ İZLE - 📺 | Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u konuk edece. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 17:46 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 17:59
GALATASARAY İSTANBULSPOR CANLI MAÇ İZLE - 📺 | Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, evinde İstanbulspor'u konuk edece. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - İstanbulspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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