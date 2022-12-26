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Özgörkey görevde

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yardımcısı Cemal Özgörkey'i görevden aldığı haberleri üzerine açıklama yaptı: Görevden alma diye bir şey yok. Sponsorluk eko sistemini genişletebilmek için bir komite oluşturuldu. O işin kaptanlığını da Niyazi Yelkencioğlu üstlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Özgörkey görevde
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yardımcısı Cemal Özgörkey'i görevden aldığı haberleri üzerine açıklama yaptı: Görevden alma diye bir şey yok. Sponsorluk eko sistemini genişletebilmek için bir komite oluşturuldu. O işin kaptanlığını da Niyazi Yelkencioğlu üstlendi.
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