Özgörkey görevde

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yardımcısı Cemal Özgörkey'i görevden aldığı haberleri üzerine açıklama yaptı: Görevden alma diye bir şey yok. Sponsorluk eko sistemini genişletebilmek için bir komite oluşturuldu. O işin kaptanlığını da Niyazi Yelkencioğlu üstlendi.
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, yardımcısı Cemal Özgörkey'i görevden aldığı haberleri üzerine açıklama yaptı: Görevden alma diye bir şey yok. Sponsorluk eko sistemini genişletebilmek için bir komite oluşturuldu. O işin kaptanlığını da Niyazi Yelkencioğlu üstlendi.