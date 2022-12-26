GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ın son durumu hakkında bilgilendirme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Nef Stadyumu'nda oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Genç futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.