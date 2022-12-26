Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ın son durumu hakkında bilgilendirme

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ın son durumu hakkında bilgilendirme

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kazımcan Karataş'ın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:44
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ın son durumu hakkında bilgilendirme

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Nef Stadyumu'nda oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Kazımcan Karataş'ın dün sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Genç futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

DİĞER
VJ Bülent Çarıkçı'dan kötü haber! Annesinin ölümüyle sarsılmıştı...
Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de el ele göz göze görüntüler: "Madem beni kırmamış..."
Ozan için istenen rakam belli oldu! Beşiktaş...
2022'ye damga vurdular! Onların senesi oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu
G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'ya eşinden lüks hediye Ronaldo'ya eşinden lüks hediye 15:15
Trabzonspor Karagümrük maçına hazırlanıyor Trabzonspor Karagümrük maçına hazırlanıyor 15:12
Beşiktaş A. Demirspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş A. Demirspor maçı hazırlıklarına başladı 15:09
Atiba ligde ilk kez! Atiba ligde ilk kez! 14:49
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 14:38
Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu 14:36
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:18
TFF Başkanı Büyükekşi'den fair-play sözleri! TFF Başkanı Büyükekşi'den fair-play sözleri! 14:15
Başakşehir açıkladı! 2 yıllık imza Başakşehir açıkladı! 2 yıllık imza 14:06
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı 13:53
G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi 13:39
Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..." Hüseyin Eroğlu'dan transfer müjdesi! "Süper Lig'den..." 13:08