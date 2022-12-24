Mertens hayali

Galatasaray sezon başında Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Taraflar birbirinden memnun ancak opsiyon konuşmaları sezon sonu yapılacak. Anderlecht ise alt yapısından çıkan süper yıldızın kariyerini kendilerinde bitirmesini istiyor. Pusuda bekliyor.
Galatasaray sezon başında Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Taraflar birbirinden memnun ancak opsiyon konuşmaları sezon sonu yapılacak. Anderlecht ise alt yapısından çıkan süper yıldızın kariyerini kendilerinde bitirmesini istiyor. Pusuda bekliyor.