Ne de olsa İmparator

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsanevi ismi Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot (Altın Ayak) ödül töreninde efsaneler arasına girdi. 2022 Altın Ayak Şampiyonlar Ödül Töreni'ne, Monte Carlo kentindeki Grimaldi Forum ev sahipliği yaptı. Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşıyan Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu. 2022 Altın Ayak Ödülü'nü ise Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski kazandı.



AYAK İZİ ALINDI

Fatih Terim ve onun gibi Altın Ayak Efsaneler listesine giren eski yıldız futbolcular Juan Sebastian Veron ile Emilio Butragueno'nun, tören öncesi ayak izleri alındı. 69 yaşındaki Terim'in ayak izi, Monako Prensliği'ndeki meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak. Terim, ödül törenine eşi Fulya Terim ve kızı Merve Terim Çetin ile birlikte katıldı. Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alanlar arasında Pele, Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Eric Cantona, Zidane, Paolo Maldini gibi isimler bulunuyor.



MONTELLA'YI ÖVDÜ

Terim, Türkiye'de çalışan İtalyan teknik direktörlerin sorulması üzerine, "Hepsi içinde en iyi iş çıkaran (Vincenzo) Montella ve böyle iyi iş çıkarmaya devam edecek. (Andrea) Pirlo ve (Francesco) Farioli'yi de beğeniyorum." yanıtını verdi.

ONUR DUYDUM

Fatih Terim, Golden Foot ödülüne layık görülmesinin büyük onur olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, Fİnsan onore oluyor, hatırlanmak, saygı duyulması çok güzel duygular insanlar için. Ekonomik boyutu ne olursa olsun, işin bu kısmı her şeyin önünde. Ne kazanırsanız kazanın burada kazandıklarınızın dönüşünü görmek insanı en mutlu eden şey" ifadesini kullandı.



GALATASARAY TEBRİK ETTİ

Galatasaray, Fatih Terim için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Tecrübeli teknik adamın, Golden Foot ödülü için Fransa'ya gittiği videoya yanıt olarak yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi: Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti.



MESSI VE DIĞERLERİ

Messi ve Ronaldo'yu karşılaştıran başarılı hoca, "Benim için ilk sırada Messi geliyor, sonra Messi, sonra Messi ve diğerleri. (Diego Armando) Maradona çok büyük bir oyuncu idi, Ronaldo da çok güçlü ama Messi'yi beğeniyorum. İsterse sahada her şeyi yapabilir" dedi.



SPALLETTI DOSTUM

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin bu sene takımıyla gösterdiği performanstan dolayı onun adına mutlu olduğunu ifade eden Fatih Terim, "O benim çok önemli ir dostum. Ona sevgim ve saygım var. Bu yıl çok güçlüler ve umuyorum ki yarışı sonuna kadar önde götürebilirler" dedi.