Nelsson’un son talibi Wolves

Sevilla, Galatasaray'ın kapısında... Monchi, Marcao'dan sonra Nelsson'u da götürmek için fırsat kolluyor. İspanyol basını, 15 milyon euro'luk tekliften bahsederken Nelsson için bir talip daha çıktı. Saiss'in ayrılmasından sonra stoper mevkiini bir türlü dolduramayan Wolves... İngilizlerin, Nelsson için bir teklif hazırladığı konuşuluyor.
Sevilla, Galatasaray'ın kapısında... Monchi, Marcao'dan sonra Nelsson'u da götürmek için fırsat kolluyor. İspanyol basını, 15 milyon euro'luk tekliften bahsederken Nelsson için bir talip daha çıktı. Saiss'in ayrılmasından sonra stoper mevkiini bir türlü dolduramayan Wolves... İngilizlerin, Nelsson için bir teklif hazırladığı konuşuluyor.