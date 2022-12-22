Haberler Galatasaray Nelsson’un son talibi Wolves

Nelsson’un son talibi Wolves

Sevilla, Galatasaray'ın kapısında... Monchi, Marcao'dan sonra Nelsson'u da götürmek için fırsat kolluyor. İspanyol basını, 15 milyon euro'luk tekliften bahsederken Nelsson için bir talip daha çıktı. Saiss'in ayrılmasından sonra stoper mevkiini bir türlü dolduramayan Wolves... İngilizlerin, Nelsson için bir teklif hazırladığı konuşuluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Nelsson’un son talibi Wolves
Sevilla, Galatasaray'ın kapısında... Monchi, Marcao'dan sonra Nelsson'u da götürmek için fırsat kolluyor. İspanyol basını, 15 milyon euro'luk tekliften bahsederken Nelsson için bir talip daha çıktı. Saiss'in ayrılmasından sonra stoper mevkiini bir türlü dolduramayan Wolves... İngilizlerin, Nelsson için bir teklif hazırladığı konuşuluyor.
DİĞER
Son dakika haberi: Wout Weghorst günler sonra sessizliğini bozdu! Lionel Messi dev maç sonrası hakaret etmişti...
Ortalık fena karıştı! Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun nafaka tartışmasına Didem Uzel de dahil oldu
Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor
Kupada sahne Cimbom'un! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Sevilla'ya Nelsson teklifi!
Kupada sahne Cimbom'un! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i
Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Kırıkkale TOKİ kura çekilişi canlı izle
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:38
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:27
Muhabirden özür diledi Muhabirden özür diledi 01:12
Al Nassr iddiası Al Nassr iddiası 01:00
Kupa Kartalı Kupa Kartalı 00:56
Güneş: Hatalı tercih olabilir Güneş: Hatalı tercih olabilir 00:55
Daha Eski
N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! 00:54
Millilere plaket verildi Millilere plaket verildi 00:53
Tosun Paşa coştu Tosun Paşa coştu 00:52
5 dakikada Beşiktaş 5 dakikada Beşiktaş 00:52
Messi beni iyi tanır Messi beni iyi tanır 00:51
Samsunspor’da flaş ayrılık! Samsunspor’da flaş ayrılık! 00:50