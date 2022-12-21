GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

"Galatasaray Adası'nı hizmete açtık. Bunlar bizim seçim öncesi taahhütlerimizdi. Futbol takımı Florya'da antrenman ve kamp yapıyor. Florya Tesisleri 45 sene önce yapılmış. 45 seneden beri sadece bir konaklama tesisi kurulmuş. İki normal sahamız var, birinde altyapı grupları, diğerinde A takım antrenman yapıyor. Galatasaray'ın yarıştığı kulüplere baktığınızda tesis açısından bu seviyede olan bir takım yok. Eğer altyapıya yatırım yapacaksak bizim mücadele ettiğimiz takımların seviyesine getirmemiz lazım. O zaman niye altyapıdan oyuncu çıkmıyor diye tenkit edelim. Bu yüzden Kemerburgaz arazisinde inşaata başladık. Yeni binalar, sahalar yapıyoruz. Dünya yıldızı futbolcular getiriyorsunuz, bu insanları alıştıkları tesislerin daha alt seviyesine getirmemeniz lazım. Kemerburgaz'da yakın sürede temel atma töreni yapacağız. Florya'daki gayrimenkulün değerlendirilmesi söz konusu. Orada da Mecidiyeköy'deki gibi bir fon üretilecek. Bu gayrimenkulleri geliştirdiğinizde borcun daha fazlası olacak şekilde fon elde edebiliyorsun. Bunların sonunda Galatasaray'a bir fon oluşturacağız. Sürdürülebilir başarıyı bu şekilde oluşturacağız. Bankalar birliği konsorsiyumundan da bu fonlar sayesinde çıkacağız. Çünkü her gün 1 milyon lira faiz ödeniyor. Buradan çıkmanın yollarına bakmak lazım. Projelerden üreteceğimiz parayı bir fonda toplayacağız. Bu herkesin elini uzatabileceği bir fon değil. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını planlıyoruz."