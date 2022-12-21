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GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beykoz Üniversitesi'nin Kavacık'taki yerleşkesinde düzenlenen "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşide açıklamalarda bulundu. Özbek, sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 16:22
GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının Türkiye'ye gelmesi halinde bunu getirecek kulübün Galatasaray olacağını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Beykoz Üniversitesi'nin Kavacık'taki yerleşkesinde düzenlenen "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşiye katılan Özbek, bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" şeklindeki sorusuna "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var." diye cevap verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmalarının olduğunu ancak finansal durumun da önemli olduğunu belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli." diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Özbek, bir başka öğrencinin Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili sorusu üzerine, "Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Bir dünya yıldızı. Hangi kulüp başkanı böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek istemez?

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki Türkiye'deki kulüplerin karşılaması mümkün değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Ronaldo'yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Ronaldo bir dünya yıldızı, istemiyorum gibi net bir cevap vermek de Ronaldo'yu yaralar.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Ronaldo'yu basın ve spor alemi Galatasaray'la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye'de gideceği tek kulüp Galatasaray." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

"GALATASARAY BİR DÖNÜŞÜM İÇİNDE"

Sarı-kırmızılı kulübün finansal durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, geliştirdikleri projelerden oluşturulacak fonlarla rahat nefes almayı planladıklarını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

İlk görevlerinin finansal yapıyı düzeltmek olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

"Kulüpler zor günler geçiriyor. Sadece finansal olarak değil. Finansal yapıyı düzeltmeden sürdürülebilir bir sportif başarı mümkün değil. Torunlarımıza, çocuklarımıza başarıya endeksli bir Galatasaray bırakmak istiyorsak ilk görevimiz finansal yapıyı düzeltmek.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray, Türkiye'nin en önemli spor kulübü. 500 yılı aşkın bir eğitim kurumundan neşet etmiş, gelenekleri olan, yazılı olmayan kaideleri bulunan bir kulüp. Bu şekilde bir spor kulübü olarak Türkiye'ye olimpik sporları getiren bir kulüp Galatasaray.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray hiçbir zaman sportif faaliyetleri ikinci plana alamaz. Bunun için önce finansal yapıyı düzeltmek gerekiyor. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. Galatasaray olarak esas faaliyetimiz olan spordan fon üretmek, yeteri derecede bütçeye sahip olmak mümkün değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Altyapıdan sporcu üretelim, bunu satalım, buradan gelen parayla tesislerimizi yenileyelim, bunlar mümkün değil. Galatasaray ve diğer kulüpleri yönetenler faaliyet dışı yatırımlarla, organizasyonlarla gerekli bütçeyi oluşturmak zorundalar. Daha önceki başkanlığımda Riva projesini başlattık ve kulübe yaklaşık 170 milyon dolar para girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray finansalları itibarıyla en iyi durumdaki spor kulübü. Mecidiyeköy'deki binamızı rezidans şekline dönüştürdük. Ön talep toplamaya başladık. Muazzam bir talep var. Bunun tek sebebi binanın lokasyonu değil Galatasaray markasının büyüklüğü. Galatasaray bir dönüşüm içinde."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

"GALATASARAY'IN ÖNÜMÜZDEKİ 25 YILINI PLANLIYORUZ"

Galatasaray'ın tesisleşme projelerini öğrencilere anlatan Dursun Özbek, şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

"Galatasaray Adası'nı hizmete açtık. Bunlar bizim seçim öncesi taahhütlerimizdi. Futbol takımı Florya'da antrenman ve kamp yapıyor. Florya Tesisleri 45 sene önce yapılmış. 45 seneden beri sadece bir konaklama tesisi kurulmuş. İki normal sahamız var, birinde altyapı grupları, diğerinde A takım antrenman yapıyor. Galatasaray'ın yarıştığı kulüplere baktığınızda tesis açısından bu seviyede olan bir takım yok. Eğer altyapıya yatırım yapacaksak bizim mücadele ettiğimiz takımların seviyesine getirmemiz lazım. O zaman niye altyapıdan oyuncu çıkmıyor diye tenkit edelim. Bu yüzden Kemerburgaz arazisinde inşaata başladık. Yeni binalar, sahalar yapıyoruz. Dünya yıldızı futbolcular getiriyorsunuz, bu insanları alıştıkları tesislerin daha alt seviyesine getirmemeniz lazım. Kemerburgaz'da yakın sürede temel atma töreni yapacağız. Florya'daki gayrimenkulün değerlendirilmesi söz konusu. Orada da Mecidiyeköy'deki gibi bir fon üretilecek. Bu gayrimenkulleri geliştirdiğinizde borcun daha fazlası olacak şekilde fon elde edebiliyorsun. Bunların sonunda Galatasaray'a bir fon oluşturacağız. Sürdürülebilir başarıyı bu şekilde oluşturacağız. Bankalar birliği konsorsiyumundan da bu fonlar sayesinde çıkacağız. Çünkü her gün 1 milyon lira faiz ödeniyor. Buradan çıkmanın yollarına bakmak lazım. Projelerden üreteceğimiz parayı bir fonda toplayacağız. Bu herkesin elini uzatabileceği bir fon değil. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını planlıyoruz."

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Yabancı sınırı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Özbek, "Futbol global bir endüstri ve belli kısıtlamaların içine sığmıyor. İngiltere gibi yabancı transferinde belirli kıstaslar koyabilirsiniz ama sınır getirmeyin. Biz Avrupa'da mücadele ediyoruz. Avrupa'da mücadele ederken benim şartlarımı rakiplerimin altına getirmeyin. Süper Lig'deki takımların bütçeleri aynı değil. Türk futbolcuların fiyatları da büyük takımlar devreye girince en tepe noktaya çıkıyor. Global futboldan oyuncu transfer etmeye kalksak çok cüzi futbolcuları ithal edip takımınızı yarıştırmanız mümkün. Yabancı sınırlamasına karşıyım. Kulüpler Birliği'ndekilerin de yüzde 80'ninin karşı olduğunu görüyorum." şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mauro Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Söyleşinin sonunda Beykoz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Engin Özmen, Özbek'e bir plaket hediye etti.

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