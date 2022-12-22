Fenerbahçe düşman değil ki!

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ödül töreninde Adnan Polat, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü aldı. Duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, "Fenerbahçe başkanıyla 'ahbaplık ettim' diye bana kızan Galatasaraylılar var. Biz rakibiz, düşman değiliz ki! Galatasaray- Fenerbahçe rekabeti olmasa sporun heyecanı olmayacak" dedi.
Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ödül töreninde Adnan Polat, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü aldı. Duyduğu memnuniyeti dile getiren Polat, "Fenerbahçe başkanıyla 'ahbaplık ettim' diye bana kızan Galatasaraylılar var. Biz rakibiz, düşman değiliz ki! Galatasaray- Fenerbahçe rekabeti olmasa sporun heyecanı olmayacak" dedi.