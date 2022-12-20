Galatasaray'ın 'Roket Adam' lakaplı yıldızı Milot Rashica, kulüp dergisine konuştu. 26 yaşındaki futbolcu "G.Saray beni istediğinde çok memnun oldum. Transferim gerçekleşince daha da sevindim. Mata ve İcardi gibi yıldızlar ile aynı gün gelmem, bu heyecanı yaşamak benim için çok özeldi" dedi. Rashica, "Galatasaray taraftarı bizi desteklemeye devam etsin. Bu muhteşem taraftara şampiyonluk hediye edeceğiz" diye konuştu.



KEŞKE ARA OLMASAYDI

Başarılı futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: Dürüst olmak gerekirse çok iyi gittiğimiz bir dönemde böyle bir aranın olması nedeniyle çok üzgünüm. Çünkü hem kendi açımdan hem de takım olarak çok iyi bir çıkış yakalamıştık. Özellikle son 2-3 maçta çok iyiydik. Kosovalı olduğum için Türk futbolunu hep yakından takip ediyordum. Gelmeden önce de Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyordum. Büyük bir hayranlıkla takip ediyordum. Galatasaray dışarıdan göründüğünden çok çok daha büyük bir kulüp...



BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

Ali Sami Yen Nef Stadyumu'nda, Leo Residences projesinin lansmanını gerçekleştiren Nevita, satışa sunulan tüm dairelerin satışını rekor düzeyde bir süre ile bir saat içinde gerçekleştirdi. Galatasaray'a 1 milyar TL'nin üzerinde finansal kaynak sağlayan Nevita'nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, "Galatasaray camiasının büyüklüğüne bir kere daha şahitlik ettik. Bir Türk markasının global dünyada bu denli yüksek ilgi gördüğüne, bu kadar yüksek bir enerji yansıttığına daha önce bu denli şahit olmamıştım" diye konuştu.



Üzerimize geldiler!

"Sezonun başında üzerimize gelindiğini hissettik. Bizi zorlayan hakem kararları vardı. Ama tabii bir futbolcu alarak fazla yapabileceğimiz bir şey olmuyor. Sadece oyuna odaklanmaya çalışıyoruz. İlk günden beri taraftarla güzel bir bağ kurduk. Oynadığım hiçbir takımda böyle bir sevgi hissetmedim.



İstanbul maçında sahada

Milot Rashica, sakatlığı yüzünden bir süredir formasından uzaktı. Kosovalı yıldız problemlerini geride bıraktı. Antrenmanlarda da gücünü her geçen gün kazandığını gösterdi. Başarılı kanat oyuncusunun İstanbulspor karşılaşmasında forma giyebilecek.



Rashica, Okan Buruk gibi bir hoca ile çalıştıkları için şanslı olduklarını söyledi.