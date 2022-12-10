G.Saray gayrimenkul yatırım şirketi Nevita'yla işbirliği anlaşmasına imza attı. Leo Residences için yapılacak iş birliği töreninde konuşan Başkan Dursun Özbek, "Amacımız G.Saray'ı mali anlamda güçlü, sürdürülebilir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp haline getirmek. 'Leo' adlı projemiz G.Saray'a yakışan 'aslan gibi' proje olacak. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmanın adımını atacağız" dedi. Erden Timur'un katkısından bahseden Özbek, "Finansman ve proje açısından büyük katkı veriyor. Projenin finansında, hayata geçirilmesinde ve mimarlık işlerinde büyük emek harcıyor" sözlerini sarf etti.

AKBAL: TARİHİ BİR İMZA ATTIK

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, tarihi bir imzaya şahitlik ediyor olmanın gururunu yaşadığını belirtti. Akbal, "Nitelikli yatırımcıları projelerle buluşturuyoruz. Global sermayeden G.Saray'ın istifade etmesini ve kulübün finansal gücüne katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.