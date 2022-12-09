Haberler Galatasaray Icardi 2022'ye damga vurdu

Icardi 2022'ye damga vurdu

Arjantinli yıldız, Google'da en çok aranan isim oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Icardi 2022'ye damga vurdu
Google, 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Günde 9 milyardan fazla aramanın yapıldığı platformda en çok merak edilenler isimler arasında birbirinden önemli isimler yer alırken zirveyi Galatasaray'da forma giyen Mauro İcardi aldı. Futbol performansı kadar Wanda Nara ile süren bir küs bir barışık özel hayatıyla da adından söz ettiren İcardi'yi takım arkadaşı Mertens takip etti. Belçikalı yıldız, Ece Erken ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ardından 4. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe'den Joao Pedro da Top 5'te yer aldı
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…
Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin taşınma nedenlerini açıkladı! "Hayatımda istemiyorum"
Nagalo'da flaş gelişme! F.Bahçe'den istedikleri rakam...
Caner Beşiktaş'a mesaj yolladı! Büyük fedakarlık yapacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ronaldo G.Saray'ı seçebilir!
Cimbom'a Kolombiyalı stoper! Ada ekibinden kiralanacak
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İkisi de hükmen! İkisi de hükmen! 01:18
F.Bahçe Beko farka koştu! | Özeti izleyin F.Bahçe Beko farka koştu! | Özeti izleyin 00:48
TFF'den olaylı Göztepe - Altay maçı için flaş karar! TFF'den olaylı Göztepe - Altay maçı için flaş karar! 00:43
F.Bahçe'den stoper hamlesi! Her konuda anlaşıldı F.Bahçe'den stoper hamlesi! Her konuda anlaşıldı 00:43
Beşiktaş'tan galibiyet provası! Beşiktaş'tan galibiyet provası! 00:43
Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçı zor olacak! Ferdi Kadıoğlu: Trabzonspor maçı zor olacak! 00:42
Daha Eski
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı! 00:42
Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor" Dursun Özbek'ten Ronaldo açıklaması! "Florya'ya geliyor" 00:42
Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..." Peter Olayinka için flaş açıklama! "Onun yerinde olsaydım..." 00:42
F.Bahçe'den Hull City'e bir transfer daha! F.Bahçe'den Hull City'e bir transfer daha! 00:42
İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! İsmail Yüksek'e Çizme'den sürpriz talip! 00:42
Buruk Torreira'nın alternatifini buldu! Buruk Torreira'nın alternatifini buldu! 00:42