Icardi 2022'ye damga vurdu

Google, 2022'nin en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Günde 9 milyardan fazla aramanın yapıldığı platformda en çok merak edilenler isimler arasında birbirinden önemli isimler yer alırken zirveyi Galatasaray'da forma giyen Mauro İcardi aldı. Futbol performansı kadar Wanda Nara ile süren bir küs bir barışık özel hayatıyla da adından söz ettiren İcardi'yi takım arkadaşı Mertens takip etti. Belçikalı yıldız, Ece Erken ve Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun ardından 4. sırada kendine yer buldu. Fenerbahçe'den Joao Pedro da Top 5'te yer aldı