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En değerli 8.'lik

Adnan Polat: 14 takım şikeye bulaştı, bizden kimsenin adı geçmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
En değerli 8.'lik

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, başkan Dursun Özbek'i başarılı bulduğunu söyledi. Yeniden göreve gelmek istemediğini ifade eden Polat, "Dışarıdan kulübe destek olarak katkı yapmaya çalışıyorum. Yurt dışında kulübün tanıtımına yardımcı oluyorum. Dursun Özbek geldiği günden beri çok iyi işler yaptı" dedi. Galatasaray'da 4 şampiyonluk yaşadığını belirten Polat, "Ama ligde 8. olduğumuz sene benim için çok değerliydi. Çünkü o dönem 18 takımın 14 tanesi şikeye bulaşmıştı. Bizim takımdan hiç kimsenin adı bile geçmedi. Benim için şampiyonluklardan daha önemli bir sezondu" ifadesini kullandı.


TİMUR İKNA EDEBİLİR
D Smart'ta soruları yanıtlayan eski başkan Adnan Polat, Cristiano Ronaldo konusunda, "Ben olsam alırdım' demedim. 'Olmasını isterim' dedim. Ronaldo'yu parayla getiremezsin. İkna etmen gerekir. Erden Timur bence transferleri iyi yapıyor. Ronaldo'yu da ikna edebilir" dedi.


F.BAHÇE İLE ÇEKİŞECEK
Adnan Polat, Okan Buruk'la ilgili bir soru üzerine ise "Benim için evlat gibidir, Kendisini gösterdi destek verip arkasında durmak lazım. Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek gibi duruyor. Galatasaray ile kupayı kaldıracağını düşünüyorum" diye konuştu.

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