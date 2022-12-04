Tat vermedi

Galatasaray, İspanyol takımı Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu. Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga'nın İstanbul'da düzenlediği Dostluk Turnuvası'nda sarı-kırmızılı ekip as oyuncularından yoksun bir şekilde mücadele ederken karşılaşmaya Okan, Dubois, Metehan, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Baran, Mata, Barış Alper, Yunus ve Gomis ilk 11'i ile başladı. Rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Cimbom, 34. dakikada golü ağlarında gördü.

YENİ RAKİP VILLARREAL

Ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yapan Andres Martin topu 90'a taktı ve takımını öne geçirdi. İkinci yarıya aynı 11'le başlayan Okan Buruk, 66. dakikadan itibaren 7 değişiklik yaptı ama Galatasaray, Raya Vallecano'ya karşılık veremedi ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Cimbom, Dostluk Turnuvası'nın ikinci maçında Salı saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda İspanyol temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan dün soğuk havaya rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı ve tezahüratlarıyla oyunculara tam destek verdi.

YERLİ MALI KULÜBE

Rayo Vallecano karşısında altyapıdan orta saha Baran Aksaka ve stoper Metehan Baltacı ilk 11'de sahaya çıktı. Yedek kulübesinde ise yine altyapıdan Jankat, Emin Bayram, Beknaz, Efe Akman, Berk Kızıldemir, Ali Yeşilyurt, Baran Demircioğlu ve Halim Yükseloğlu oturdu. Florya ürünü gençler ikinci yarıda şans buldu.

PROTESTO ETTİLER

Dünkü maçın son dakikalarda tribünlerden ıslıklı tepki geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 81. dakikada yerini Efe Akman'a bırakan Berkan, taraftarlar tarafından yuhalandı. Ayrıca tribünlerden, maçın son düdüğünün gelmesiyle birlikte yeniden ıslık sesleri yükseldi. Bu durum moralleri bozarken hazırlık maçındaki tepkiler eleştiri konusu oldu.

BURUK: GELECEĞİ GÖRDÜK

Okan Buruk, Rayo Vallecano ile önemli bir karşılaşma oynadıklarını söyledi. Buruk, "Son maçtan 10 değişik oyuncu vardı sahada... İki takım da iyi şeyler yaptı. Temiz bir maç oldu. Bizim için sevindirici... Patrick van Aanholt ve Okan haricinde 2000'den sonra doğanlarla bitirdik maçı. Galatasaray'ın geleceğini gördük sahada. Onları da sahada görmek beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

ASLAN'DA 10 EKSİK

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle giren Galatasaray'da 20 gün önceki maçtan sadece Abdülkerim Bardakcı görev yaptı. İlk 11'deki diğer 10 isim değişti. Dünya Kupası'nda boy gösteren Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic, sakatlık problemi yaşayan Oliveira, İcardi, Rashica, Emre Taşdemir ve Ross dünkü Rayo Vallecano maçında yer almadı.