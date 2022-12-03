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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Galatasaray'a ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Galatasaray'ı Futbol Akademileri projesi kapsamında ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 19:14
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Galatasaray'a ziyaret!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Kulübü'nün davetlisi olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti. TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in de yer aldığı ziyarette, tesisleri gezerek incelemelerde bulunan Büyükekşi, Galatasaray'ın altyapı çalışmaları hakkında sarı- kırmızılı yöneticilerden bilgi aldı. Mehmet Büyükekşi, daha önce Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon ve Altınordu kulüplerini ziyaret etmişti.
Öte yandan Başkan Mehmet Büyükekşi, Futbol Akademileri projesi kapsamındaki incelemelerine Süper Lig'in diğer takımlarına yapacağı ziyaretler ile devam edecek.

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