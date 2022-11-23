Terim'den 'Beyaz Gömlek' mesajı

Türk futbolunun önemli ismi, İmparator Fatih Terim sonunda sessizliğini bozdu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra çok fazla ortalarda görünmeyen ve ailesine zaman ayıran başarılı hoca, sessizliğini GQ Türkiye Dergisi için bozdu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, 17 Mayıs belgeselindeki "İlk tökezlemede verilen kararlar farklı olsa daha başka şeyler konuşurduk" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Futbolda bazı nüanslar ve onların getirdiği sonuçlara ilişkin verdiğiniz kararlar geleceği belirleyebilir. Eskiden "hayır, o isim şu camianın sembolü" dediğimiz kişilerin hızlı bir şekilde yer değiştirdiği bir futbol dünyasındayız. Artık gündemler çok hızlı değişirken hafızalar daha çabuk siliniyor. Ve bazı ceketler de birtakım insanlara büyük geliyor" dedi.

TESADÜF DEĞİL

Fatih Terim, giyim stiliyle ilgili, "Hayatım boyunca gelişmeye ve dönüşmeye inandım. Özümü kaybetmedim ancak farklı açılardan bakmaya çalıştım. Giyim tarzım, moda anlayışım da önemli oldu bu dönüşümde. Ben mesela, renk uyumuna dikkat ederim. Bir gömlek giyersem ya da ceket; ayakkabım, kolumdaki bir bileklik veya saat, belki pantolonumda ufak bir detay, aynı rengi orada da görürsünüz. Onun dışında, "evet" sorunuzun cevabı. Gömleğimin renginden, yakasının duruşuna kadar... Tesadüf diye düşünmeyin. Bir de, beyaz gömlek giyersem, dikkat etmesi gerekenler olabilir" diye konuştu. Bundan sonra ne yapacağıyla ilgili ise, "Herkesin kendi adına bir tahmini olabilir ama bekleyelim ve görelim" diye konuştu.

FUTBOLA AŞIĞIM

Fatih Terim devam eden açıklamalarında, "Ben futbola aşığım, tüm gün futbol izledikten sonra bile gecenin bir yarısı bir televizyon kanalında futbol maçına denk gelirsem, dünyanın en mutlu insanıyım. O yüzden zihnimi de bedenimi de futbolla besliyorum ve onunla rahatlatıyorum." ifadelerine yer verdi.

YARI FİNALE ÇIKARDIK

Fatih Terim röportajında bir üzüntüsünü de dile getirdi: "Ben 2011- 2012 sezonunda Galatasaray'a yeniden döndükten sonra, kulübümle birlikte ilk iki senede iki şampiyonluk yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir serüvenimiz oldu, çeyrek final oynadık. Bazen düşünürüm, belki VAR olsa, o sezon yarı finale de çıkabilirdik. Kim bilir! Fenomen bir takım vardı o 2 sezon."

GAZLA YÜRÜMEZ

Terim, UEFA Kupası finali öncesindeki son konuşmasıyla ilgili, "O 4 senelik emek, kazanılan oyun ezberinin son sahnesiydi. "Haydi çocuklar, vazgeçmiyoruz" diyerek söylediklerinizi gazla gerçekleştirebileceğinizi düşünmüyorsunuz herhalde!" ifadesini kullandı.