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Victor Nelsson'dan Dünya Kupası öncesi çarpıcı ifadeler! "Umarım Galatasaray’ı ve taraftarlarımızı..."

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın defans oyuncusu Victor Nelsson Dünya Kupası öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Danimarka Milli Takımı ile kupada mücadele edecek olan oyuncu, “Çok mutlu olduğum bir durum, kendi vatanımı orada temsil ediyor olmak. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Her şey olabilir, çok büyük bir turnuva. Ama 7-8 maç içerisinde kupayı kazanabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 12:45
Victor Nelsson'dan Dünya Kupası öncesi çarpıcı ifadeler! "Umarım Galatasaray’ı ve taraftarlarımızı..."

Danimarka formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson, "Umarım Galatasaray'ı ve taraftarlarımızı mutlu edebilirim. Eğer başarılı olabilirsem, güzel oynayabilirsem de ayrıca mutlu olacağım, onları mutlu edebildiğim için" dedi.

Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Galatasaray'ın 25 yaşındaki savunmacısı Nelsson, GSTV'ye açıklamalarda bulundu. Victor Nelsson, "Çok mutlu olduğum bir durum, kendi vatanımı orada temsil ediyor olmak. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Her şey olabilir, çok büyük bir turnuva. Ama 7-8 maç içerisinde kupayı kazanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"FRANSA'YI EN İYİ TANIYORUM"

Fransa, Tunus ve Avustralya ile yer aldıkları D Grubu'nu değerlendiren Nelsson, "Danimarka iyi bir takım. Diğer rakiplerimiz de güçlü takımlar. 1 ay içerisinde nerelere geleceğimizi göreceğiz. Daha önce iki kere oynama fırsatı yakaladım, Fransa'yı en iyi tanıyorum. 4 ay içerisinde 2 kere onlara karşı oynadım. Zor olduklarını bilerek onlara karşı mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

Son olarak Dünya Kupası süresince sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine vereceği desteğe de değinen Victor Nelsson, "Umarım Galatasaray'ı ve taraftarlarımızı mutlu edebilirim. Eğer başarılı olabilirsem, güzel oynayabilirsem de ayrıca mutlu olacağım, onları mutlu edebildiğim için, bizi destekledikleri zaman" diye konuştu.

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