GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Patrick van Aanholt'un Galatasaray'a maliyeti olay oldu. Akşam'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yollarını ayırmayı planladığı Hollandalı yıldızın yeni adresi de şekilleniyor.
Patrick van Aanholt'un Galatasaray'a maliyeti olay oldu. Akşam'da yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yollarını ayırmayı planladığı Hollandalı yıldızın yeni adresi de şekilleniyor.
İşte Patrick van Aanholt'un Galatasaray'a çıkardığı 6.3 milyon euro'luk faturanın detayları...
VAN AANHOLT'TAN GALATASARAY'A AĞIR FATURA
Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Patrick van Aanholt, sezon başına 1.9 milyon euro net maaş alıyor.
Geride bıraktığımız sezonlarda bonuslarla birlikte yaklaşık 2.5 milyon euro kazanan deneyimli sol bek, Okan Buruk tarafından gözden çıkarıldı.
Devre arasında yolların ayrılması beklenen Patrick van Aanholt, Galatasaray yönetiminden 2 yıllık alacağının tamamını talep ediyor.
Söz konusu durumda Hollandalı futbolcu 3.8 milyon euro alacağını da tahsil edecek ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a maliyeti toplam 6.3 milyon euro'yu bulacak.
Öte yandan Patrick van Aanholt'un yeni adresi de şekilleniyor.
Bir süredir Lazio'nun kıskacında olan futbolcunun İtalyan devine gideceği konuşuluyor.
Transferin gerçekleşmesi halinde Patrick van Aanholt kariyerinde ilk kez Serie A'da forma giyecek.
9 MAÇTA 2 GOLE KATKI VERDİ
Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki Patrick van Aanholt, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıktı ve 2 asistlik katkı verdi.
PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Den Bosch altyapısında başladı.
Sırasıyla PSV, Chelsea, Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace formaları giydi.
2021 yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray kadrosuna katıldı.
Sarı-kırmızılı formayla 57 karşılaşmada görev alan Patrick van Aanholt, 3 gol atarken 5 de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile de 19 maça çıktı.