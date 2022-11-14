Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un çok fazla şans vermediği Hollandalı defans oyuncusu Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanıyor. Aslan'a maliyeti olay olan tecrübeli ismin yeni takımı netleşiyor. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:27
GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Geride bıraktığımız sezonlarda bonuslarla birlikte yaklaşık 2.5 milyon euro kazanan deneyimli sol bek, Okan Buruk tarafından gözden çıkarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Devre arasında yolların ayrılması beklenen Patrick van Aanholt, Galatasaray yönetiminden 2 yıllık alacağının tamamını talep ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Söz konusu durumda Hollandalı futbolcu 3.8 milyon euro alacağını da tahsil edecek ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a maliyeti toplam 6.3 milyon euro'yu bulacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Öte yandan Patrick van Aanholt'un yeni adresi de şekilleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Bir süredir Lazio'nun kıskacında olan futbolcunun İtalyan devine gideceği konuşuluyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Transferin gerçekleşmesi halinde Patrick van Aanholt kariyerinde ilk kez Serie A'da forma giyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

9 MAÇTA 2 GOLE KATKI VERDİ

Okan Buruk'un planları arasında yer almayan 32 yaşındaki Patrick van Aanholt, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıktı ve 2 asistlik katkı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Den Bosch altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Patrick van Aanholt yolcu! Yeni takımı...

Sırasıyla PSV, Chelsea, Coventry City, Newcastle, Leicester, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace formaları giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik
İşte 7'nin şifreleri! Tarihi skorda dikkat çeken detay
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ
Asgari ücret zammı için toplantı tarihi belli oldu!
Canlı döviz kuru takibi (14 Kasım)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası başlıyor! Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası başlıyor! 14:09
F.Bahçe'de flaş Pedro kararı! F.Bahçe'de flaş Pedro kararı! 13:26
Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik Buruk dejavu mu yaşayacak? Dikkat çeken istatistik 13:20
Cimbom'da Icardi farkı! Diğer forvetlere göre... Cimbom'da Icardi farkı! Diğer forvetlere göre... 12:29
Transferde hedef Nelsson! 25 milyon euro... Transferde hedef Nelsson! 25 milyon euro... 12:08
Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? 11:55
Daha Eski
Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum 11:52
Sakaryaspor - Rizespor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Rizespor maçı saat kaçta? 11:38
Karşıyaka'da Emre patlama yaptı Karşıyaka'da Emre patlama yaptı 11:21
Bakasetas'a teklif yağıyor! Karar verildi Bakasetas'a teklif yağıyor! Karar verildi 11:06
Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya deplasmanında Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya deplasmanında 11:04
Göztepe - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Göztepe - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 10:56