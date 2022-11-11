GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Galatasaray'da derbi galibiyetiyle moraller yerine gelmişken sarı-kırmızılıları şoke eden bir gelişme yaşanmıştı.
Galatasaray'da derbi galibiyetiyle moraller yerine gelmişken sarı-kırmızılıları şoke eden bir gelişme yaşanmıştı.
Cimbom'un Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın menajeri, alacakları nedeniyle sarı-kırmızılılara ihtar çekmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre Torreira alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri ile çalışmayı bıraktı.
Uruguaylı futbolcunun alacakları ile ilgili olarak FIFA'ya yapılan başvuru konusunda bilgisinin olmadığı ve kendisinden habersiz bu girişimde bulunduğu için menajerini kovduğu öğrenildi.
Galatasaray sezon başında Lucas Torreira için Arsenal'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmış ve yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş ödeneceği açıklanmıştı.
Lucas Torreira, Galatasaray'da bu sezon 11 müsabakada forma şansı buldu.
26 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi. Tecrübeli futbolcu 3 sarı kart gördü.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.
Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.
2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.
2018'de Arsenal'e 28.65 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.
Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.
Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 35 maça çıkan Torreira, 5 gol-2 asistlik performans gösterdi.
Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...