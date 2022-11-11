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GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın menajeri kulübe geçtiğimiz günlerde ihtar çekmişti. Sarı-kırmızılı oyuncudan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 07:46
GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Galatasaray'da derbi galibiyetiyle moraller yerine gelmişken sarı-kırmızılıları şoke eden bir gelişme yaşanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Cimbom'un Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın menajeri, alacakları nedeniyle sarı-kırmızılılara ihtar çekmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Hürriyet'te yer alan habere göre Torreira alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet eden menajeri ile çalışmayı bıraktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Uruguaylı futbolcunun alacakları ile ilgili olarak FIFA'ya yapılan başvuru konusunda bilgisinin olmadığı ve kendisinden habersiz bu girişimde bulunduğu için menajerini kovduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Galatasaray sezon başında Lucas Torreira için Arsenal'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmış ve yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş ödeneceği açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Lucas Torreira, Galatasaray'da bu sezon 11 müsabakada forma şansı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

26 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi. Tecrübeli futbolcu 3 sarı kart gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Lucas Torreira'dan flaş hamle! Menajeri...

2018'de Arsenal'e 28.65 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.

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