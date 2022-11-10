Haberler Galatasaray Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Erden Timur, son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Rashica'nın menajeriyle buluşuyor. Sezon başında Norwich'ten kiralanan 26 yaşındaki futbolcu kısa sürede büyük beğeni topladı. Cimbom bonservisini almak için harekete geçti. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Galatasaray kanat tercihini yaparken turnayı gözünden vurmuştu.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Sarı-kırmızılılar, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Aslan, kiralama için İngiliz kulübüne bir bedel ödemedi.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Sadece oyuncuya 1.5 milyon euro verildi.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Cimbom, Rashica'yı kiralarken kontratına satın alma opsiyonu koyulmamıştı.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

26 yaşındaki oyuncu performansıyla kısa süre içinde camianın büyük beğenisini kazandı.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Galatasaray da sürati, aklı, şutları ve ortalarıyla bir kanat oyuncusunda olması gereken tüm özellikleri barındıran Rashica'nın tapusunu almak için harekete geçti.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, kısa süre içinde Rashica'nın menajeriyle bir araya gelecek.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Oyuncunun kariyer planı ve şartları sorulacak.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Ardından da Norwich'in kapısı çalınacak. Taraftar onun alınmasını çok istiyor.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

Rashica lig ve kupada toplam 8 maça çıktı. 1 gol, 2 asist üretti.

Galatasaray Milot Rashica için harekete geçti! Erden Timur menajeriyle buluşuyor

NORWİCH NE YAPACAK?
Milot Rashica'nın bonservisini 2025 yılına kadar elinde bulunduran Norwich, 7 milyon euro istiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da Depay sesleri!
Buruk'un Başakşehir planı netlik kazandı! Derbi detayı
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Kasım)
Dolmabahçe Sarayı giriş ücretli mi, ne kadar?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Top hırsızı Sacha Boey Top hırsızı Sacha Boey 06:24
Hamsik devre arasında! Hamsik devre arasında! 06:13
Muriqi attı Atletico yıkıldı! Muriqi attı Atletico yıkıldı! 01:28
Muriqi attı Atletico yıkıldı! Muriqi attı Atletico yıkıldı! 01:28
Eski F.Bahçeli G.Saray yolunda! Eski F.Bahçeli G.Saray yolunda! 01:24
Jesus'un kariyerinde dikkat çeken istatistik! Jesus'un kariyerinde dikkat çeken istatistik! 01:13
Daha Eski
Liverpool penaltılarla üst turda! Liverpool penaltılarla üst turda! 01:13
Liverpool penaltılarla üst turda! Liverpool penaltılarla üst turda! 01:12
Fiorentina hata yapmadı Fiorentina hata yapmadı 01:05
Inter şov yaparak kazandı! Inter şov yaparak kazandı! 01:03
Napoli'den Arda için teklif! Devasa bütçe ayrıldı Napoli'den Arda için teklif! Devasa bütçe ayrıldı 01:02
Inter şov yaparak kazandı! Inter şov yaparak kazandı! 01:02