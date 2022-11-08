Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, performansıyla taraftarın beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Beşiktaş derbisinde de etkili bir oyun sergileyen Kosovalı futbolcu için teklifini hazırladı. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:32
Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilmesine kısa bir süre kala kurmaylar transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Sarı-kırmızılılarda ilk maçlarda gösterilen performansın ardından ilk radikal karar alındı.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Süper Lig devi yıldız futbolcunun bonservisini almak için harekete geçme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Omar Elabdellaoui, Aytaç Kara, Mbaye Diagne, Jesse Sekidika ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Galatasaray'dan ayrılan diğer isimler Marcao, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed, Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk ve Oğulcan Çağlayan oldu.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 12 müsabakada 24 puan topladı.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Galatasaray rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar kalesinde 10 gol gördü.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Cimbom bu performansla maç eksiğine rağmen haftayı 3'üncü sırada kapattı.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

RASHICA FORMAYI KAPTI

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün formunun düşük olmasının ardından formayı Milot Rashica kaptı.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Sezon başında Norwich City'den kiralanan Kosovalı futbolcu, sarı-kırmızılılarda 7 müsabakada forma şansı buldu.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Milot Rashica rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Sezon başında Norwich City'den bedava kiralanan 26 yaşındaki Kosovalı oyuncunun performansından memnun kalan sarı-kırmızılılar, bu futbolcunun bonservisinin alınmasına karar verdi.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Son dönemde etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken yetenekli futbolcu için Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edildiği bildirildi.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

Sportif AŞ Başkan vekili Erden Timur'un önümüzdeki günlerde Rashica'nın bonservis pazarlıklarına başlayacağı belirtildi.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

5.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılıların Rashica için 5.5 milyon euroluk bir teklif düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'dan Rashica harekatı! İşte yapılacak teklif

2025'e kadar Norwich ile sözleşmesi bulunan Rashica'nın da kiralık olarak geldiği Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve kariyerini burada sürdürmek istediği bildirildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Alagöz Holding'in konuğu Olympiakos SFP
G.Saray'dan transferde 1 taşla 2 kuş!
2022 YDS/2 sonuç sorgulama ekranı
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (8 Kasım Salı)
Doğalgaz yardımları ne zaman, ne kadar yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serik Belediyespor'dan Beşiktaş sözleri! Serik Belediyespor'dan Beşiktaş sözleri! 11:05
Galatasaray'da yıldız oyuncuların derbi eğlencesi Galatasaray'da yıldız oyuncuların derbi eğlencesi 11:03
Cremonese - Milan maçı saat kaçta? Cremonese - Milan maçı saat kaçta? 11:03
Spezia - Udinese maçı saat kaçta? Spezia - Udinese maçı saat kaçta? 10:57
Napoli - Empoli maçı saat kaçta? Napoli - Empoli maçı saat kaçta? 10:51
Beşiktaş'ta gerilim tırmanıyor! Nihat Kahveci'den Tayfur'a... Beşiktaş'ta gerilim tırmanıyor! Nihat Kahveci'den Tayfur'a... 10:44
Daha Eski
Stuttgart - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Stuttgart - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 10:43
Beşiktaş'ta dev kriz! Güneş harekete geçti Beşiktaş'ta dev kriz! Güneş harekete geçti 10:26
Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? 10:14
Bayern Münih - Werder Bremen maçı saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı saat kaçta? 10:06
Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı saat kaçta? 09:59
Eski G.Saraylı'dan penaltı yorumu! "Ben olsam..." Eski G.Saraylı'dan penaltı yorumu! "Ben olsam..." 09:53