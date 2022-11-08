Berkan Kutlu: Zor günler geçirdim!

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u 2-1 yendiği maçın ardından galibiyet golünü atan Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zorlu, çok pozisyona girdiğimiz ve atamadığımız bir maç oldu. Kazandığımız ve tur atladığımız için mutluyuz."

"İlk golüm için çok mutluyum, çok önemliydi. Kolay günler geçirmedim. Bu golü atmak benim için çok değerli. Aileme armağan ediyorum."

"Gol sevincim olan hayat koçum Tayfun Ağabey ve Kobe Bryant içindi. Hayatta bana ilham ve yardımcı olan iki kişiye armağan ederim gollerimi. Alanyaspor'da da böyleydi."