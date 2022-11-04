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Galatasaray Nef - Tofaş: 90-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Nef ile TOFAŞ karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 90-76'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 21:16
Galatasaray Nef - Tofaş: 90-76 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta açılış maçında konuk ettiği TOFAŞ'ı 90-76 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 4. dakikasından sonra etkinliğini artıran sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 24-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Galatasaray, devre arasına 42-32 galip durumda girdi.

Dengeli geçen üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 68-58'lik skorla kapattı. Son periyotta iyi savunma yapan Galatasaray Nef, 35. dakikada farkı 17 sayıya (79-62) kadar çıkardı. Kalan bölümde oyunun temposunu belirleyen Galatasaray, parkeden 90-76 galip ayrıldı.

Ligde 2 maçlık kazanamama hasretini sonlandıran Galatasaray, 6. maçında 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon ilk kez taraftarı önünde maç kazandı. TOFAŞ ise iyi başladığı sezonda 2. kez mağlup oldu.

Galatasaray'da 23 sayı, 7 asistle maçın en skoreri olan Howell Ennis, sarı-kırmızılı takımda en fazla sayı ürettiği maçını oynadı. Sarı-kırmızılılarda kaptan Göksenin Köksal 15 sayı, Bost 15 sayı, 8 asist, Caloiaro 13 sayı, 9 ribaunt, Sadık Emir Kabaca ise 13 sayı, 6 asistle galibiyete katkı verdi.

Bursa temsilcisinde ise Toure'nin 21 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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