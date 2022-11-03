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Fernando Muslera 24. Beşiktaş derbisine çıkacak!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, kariyerindeki 24. Beşiktaş derbisine çıkmaya hazırlanıyor. Uruguaylı eldiven daha önceki 23 maçın 11'inde sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 10:40
Fernando Muslera 24. Beşiktaş derbisine çıkacak!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu konumunda bulunuyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde takıma katılan Uruguaylı kaleci, bugüne kadar 22'si Süper Lig, 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere 23 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 11 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de mağlup oldu. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

36 yaşındaki kaleci, bu sezon 11 Süper Lig maçında görev aldı ve kalesinde 9 gol gördü.

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