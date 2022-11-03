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Buruk’un evinde ilk derbisi

Okan Buruk, teknik direktör olarak Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez taraftarları karşısında derbiye çıkacak. İlk derbisine ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında çıkan Buruk, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları karşısında ilk derbi galibiyetini almanın planlarını yapıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Buruk’un evinde ilk derbisi
Okan Buruk, teknik direktör olarak Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez taraftarları karşısında derbiye çıkacak. İlk derbisine ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında çıkan Buruk, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları karşısında ilk derbi galibiyetini almanın planlarını yapıyor.
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