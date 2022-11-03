Buruk’un evinde ilk derbisi

Okan Buruk, teknik direktör olarak Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez taraftarları karşısında derbiye çıkacak. İlk derbisine ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında çıkan Buruk, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları karşısında ilk derbi galibiyetini almanın planlarını yapıyor.
Okan Buruk, teknik direktör olarak Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez taraftarları karşısında derbiye çıkacak. İlk derbisine ligin 4. haftasında Trabzonspor deplasmanında çıkan Buruk, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları karşısında ilk derbi galibiyetini almanın planlarını yapıyor.