Haberler Galatasaray 14 saniyede bitti

14 saniyede bitti

Galatasaray taraftarı Beşiktaş maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi. Dün öncelikli olan taraftarlar için satışa çıkan biletler 14 saniye içinde tükendi. 250 ile 5500 TL fiyat aralığındaki biletlerin kısa sürede bitmesi maça gitmek isteyenleri şok etti. Taraftar ekstra bilet talebinde bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
14 saniyede bitti
Galatasaray taraftarı Beşiktaş maçı biletlerine büyük ilgi gösterdi. Dün öncelikli olan taraftarlar için satışa çıkan biletler 14 saniye içinde tükendi. 250 ile 5500 TL fiyat aralığındaki biletlerin kısa sürede bitmesi maça gitmek isteyenleri şok etti. Taraftar ekstra bilet talebinde bulundu.
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