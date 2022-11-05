Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Galatasaray'ın beğenmeyerek bu sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı, adeta eski takımına nazire yaptı.
Yeni takımındaki performansıyla değişmez isimlerden biri oldu.
27 yaşındaki oyuncu, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Galatasaray'ın beğenmeyerek bu sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı, adeta eski takımına nazire yaptı.
Yeni takımındaki performansıyla değişmez isimlerden biri oldu.
27 yaşındaki oyuncu, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Taylan kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.
TAYLAN ANTALYALI 42 MAÇTA 0 ÇEKMİŞTİ
Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığı sonrası iyice gözden düşen Taylan Antalyalı, geride bıraktığımız sezonda 42 mücadelede forma giymesine rağmen gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.
Teknik direktör Okan Buruk da, bu sezon başında kendisi için düzenlenen basın toplantısında oyuncusunu eleştirmiş ve bu konudaki rahatsızlığı dile getirmişti.
Galatasaraylı taraftarlar da bir sezon süresince Taylan Antalyalı'yı ağır sözlerle tepki göstermişti.
ANKARAGÜCÜ'NDE FORMUNUN ZİRVESİNE ÇIKTI
Taylan Antalyalı, Ankaragücü forması ile 7 maça çıktı.
Orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol 2 asistlik bir skor katkısı vererek takımının değişmez isimlerinden biri oldu.
Ömer Erdoğan'ın orta sahada en çok güvendiği futbolcularından biri olan deneyimli isim, adeta bu sezon küllerinden doğdu.
TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?
Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir.
Muğlaspor alt yapısında futbol hayatına başlamıştır.
Taylan Antalyalı, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilmektedir.
2012 senesinde Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Taylan Antalyalı, BB. Erzurumspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.