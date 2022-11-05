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Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı!

Ankaragücü'nin sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın ortaya koyduğu performans Galatasaray taraftarlarını pişman ettirdi. Sarı-kırmızılılarda forma giydiği maçlarda eleştirilere maruz kalan Taylan, Ankaragücü'nde formunun zirvesine çıktı. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 14:32 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 14:37
Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Galatasaray'ın beğenmeyerek bu sezon başında Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı, adeta eski takımına nazire yaptı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Yeni takımındaki performansıyla değişmez isimlerden biri oldu.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

27 yaşındaki oyuncu, 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Taylan kariyerinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

TAYLAN ANTALYALI 42 MAÇTA 0 ÇEKMİŞTİ

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığı sonrası iyice gözden düşen Taylan Antalyalı, geride bıraktığımız sezonda 42 mücadelede forma giymesine rağmen gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Teknik direktör Okan Buruk da, bu sezon başında kendisi için düzenlenen basın toplantısında oyuncusunu eleştirmiş ve bu konudaki rahatsızlığı dile getirmişti.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Galatasaraylı taraftarlar da bir sezon süresince Taylan Antalyalı'yı ağır sözlerle tepki göstermişti.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

ANKARAGÜCÜ'NDE FORMUNUN ZİRVESİNE ÇIKTI

Taylan Antalyalı, Ankaragücü forması ile 7 maça çıktı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 gol 2 asistlik bir skor katkısı vererek takımının değişmez isimlerinden biri oldu.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Ömer Erdoğan'ın orta sahada en çok güvendiği futbolcularından biri olan deneyimli isim, adeta bu sezon küllerinden doğdu.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Taylan Antalyalı, 8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya gelmiştir.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Muğlaspor alt yapısında futbol hayatına başlamıştır.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Taylan Antalyalı, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde oynayabilmektedir.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

2012 senesinde Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı pişmanlığı...

Taylan Antalyalı, BB. Erzurumspor formasıyla sergilediği başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu.

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