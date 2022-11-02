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Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için bir süre önce İtalya'da Guglielmo Vicario transferine dair önemli bir detay ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın, Empoli'de forma giyen kaleci Guglielmo Vicario'yu transfer etmek istediği ifade edilmişti. Çizme basını bu kez, Galatasaray'a 2 dev kulübün bu transferde rakip olduğunu yazdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 11:20
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere döndü.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Sezon başında iddialı bir takım kuran sarı kırmızılılar, transfer hamlelerine devam edecek.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Yönetimin bu seferki hedefi ise kaleci takviyesi.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Cimbom, Fernando Muslera'nın yerine transfer yapma kararı aldı.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Galatasaray'ın hedefindeki kaleci belli oldu.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

İtalyan basını, Galatasaray için o ismi yazdı.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Aktarılan bilgilere göre Guglielmo Vicario, Juventus ve Roma'nın da hedefinde.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

"MÜKEMMEL SEZON..."
Haberde, Guglielmo Vicario'nun mükemmel bir sezon geçirdiği bilgisine de yer verildi.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

İtalyan kaleci, sezon başında 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagiliari'den Empoli'ye transfer olmuştu.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Guglielmo Vicario bu sezon Empoli'de 11 karşılaşmada görev aldı ve kalesinde 13 gol gördü.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

1.94 boyundaki oyuncu kariyerinde, Udinese, Fontanafredda, Venezia ve Perugia gibi ekiplerde de boy gösterdi.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Vicario'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

GUBLIELMO VICARIO KİMDİR ?
Empoli FC takımında Kaleci mevkinde forma giyen Guglielmo Vicario, 07 Ekim 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

188 cm boyunda ve 83 kilo olan Guglielmo Vicario, sağ ayağını kullanmaktadır.

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