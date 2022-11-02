Galatasaray'a Guglielmo Vicario transferinde 2 dünya devi rakip oldu!

Son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere döndü.
Son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler transfere döndü.
Sezon başında iddialı bir takım kuran sarı kırmızılılar, transfer hamlelerine devam edecek.
Yönetimin bu seferki hedefi ise kaleci takviyesi.
Cimbom, Fernando Muslera'nın yerine transfer yapma kararı aldı.
Galatasaray'ın hedefindeki kaleci belli oldu.
İtalyan basını, Galatasaray için o ismi yazdı.
Sarı kırmızılılar, Empoli'de forma giyen 26 yaşındaki eldiven Guglielmo Vicario'yu transfer etmek istiyor.
Öte yandan haberde, Guglielmo Vicario'nun Türkiye'de kariyerine devam edip etmeme konusunda kararsız olduğu ifade edildi.
G.SARAY'A DEV RAKİPLER!
Bununla beraber Çizme basını, Guglielmo Vicario transferinde Galatasaray'a 2 dev kulübün rakip olduğunu yazdı.
Aktarılan bilgilere göre Guglielmo Vicario, Juventus ve Roma'nın da hedefinde.
"MÜKEMMEL SEZON..."
Haberde, Guglielmo Vicario'nun mükemmel bir sezon geçirdiği bilgisine de yer verildi.
İtalyan kaleci, sezon başında 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Cagiliari'den Empoli'ye transfer olmuştu.
Guglielmo Vicario bu sezon Empoli'de 11 karşılaşmada görev aldı ve kalesinde 13 gol gördü.
1.94 boyundaki oyuncu kariyerinde, Udinese, Fontanafredda, Venezia ve Perugia gibi ekiplerde de boy gösterdi.
Vicario'nun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
GUBLIELMO VICARIO KİMDİR ?
Empoli FC takımında Kaleci mevkinde forma giyen Guglielmo Vicario, 07 Ekim 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir.
188 cm boyunda ve 83 kilo olan Guglielmo Vicario, sağ ayağını kullanmaktadır.