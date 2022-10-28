GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.
L'Equipe'e konuşan tecrübeli sağ bek, Dünya Kupası öncesi umutlu konuştu.
Fransa Milli Takımı'nın Katar kafilesinde yer almayı umduğunu belirten başarılı oyuncu şunları söyledi:
Hedefim her zaman aynı. Rekabeti koruduğum sürece, orada olmayı isteyeceğim. Neler yapabileceğimi biliyorum. Milli takımda iki büyük turnuva geçirdim.
9 Kasım'da liste açıklanırken televizyonun önünde olacağım. Performansıma odaklandım. Her gün bunun için çalışıyorum. Sakin bir şekilde bekliyorum.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.
2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.
Geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı.
Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.
27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...
Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.
Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...