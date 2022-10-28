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GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Fransız beki Leo Dubois, ülkesinin basınına konuştu. Tecrübeli futbolcu, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda olmayı umut ettiğini ifade ederek Didier Deschamps'a mesaj yolladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 14:47
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Leo Dubois, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

L'Equipe'e konuşan tecrübeli sağ bek, Dünya Kupası öncesi umutlu konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Fransa Milli Takımı'nın Katar kafilesinde yer almayı umduğunu belirten başarılı oyuncu şunları söyledi:

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Hedefim her zaman aynı. Rekabeti koruduğum sürece, orada olmayı isteyeceğim. Neler yapabileceğimi biliyorum. Milli takımda iki büyük turnuva geçirdim.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

9 Kasım'da liste açıklanırken televizyonun önünde olacağım. Performansıma odaklandım. Her gün bunun için çalışıyorum. Sakin bir şekilde bekliyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 asiste imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

27 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...

GALATASARAY HABERLERİ - Leo Dubois'dan Didier Deschamps'a mesaj!

Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı.

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