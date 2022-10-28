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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de şu ana kadar istikrarlı bir görüntü çizemeyen Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, Fransız futbolcu Moussa Dembele'nin menajeriyle görüştüğü öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 10:35
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Süper Lig'de 11 hafta itibarıyla istikrarlı bir görüntü çizemeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını başlattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Sarı-kırmızılıların gol yollarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ilk takviyeyi bu bölgeye yapması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Aslan'ın gündemindeki sürpriz isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Sezon sonunda Olympique Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele yeniden Galatasaray'la anılmaya başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Fransız golcünün menajeri, NEF Stadyumu'nda oynanan Galatasaray- Rukh Lviv U19 maçını tribünden takip etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Moussa Dembele'nin menajeriyle bir görüşme yaptığı ve şartlarını sorduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

1.87 cm boyundaki Mali asıllı forvet, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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