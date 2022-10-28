GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Moussa Dembele sesleri!

Süper Lig'de 11 hafta itibarıyla istikrarlı bir görüntü çizemeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını başlattı.
Süper Lig'de 11 hafta itibarıyla istikrarlı bir görüntü çizemeyen Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını başlattı.
Sarı-kırmızılıların gol yollarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ilk takviyeyi bu bölgeye yapması bekleniyor.
Aslan'ın gündemindeki sürpriz isim ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sezon sonunda Olympique Lyon ile sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele yeniden Galatasaray'la anılmaya başladı.
Fransız golcünün menajeri, NEF Stadyumu'nda oynanan Galatasaray- Rukh Lviv U19 maçını tribünden takip etti.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Moussa Dembele'nin menajeriyle bir görüşme yaptığı ve şartlarını sorduğu öğrenildi.
MOUSSA DEMBELE KİMDİR?
Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi.
Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.
Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.
Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.
1.87 cm boyundaki Mali asıllı forvet, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
2023 yılında sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro...