Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda F. Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Zirve yarışına tekrar tutunan sarı kırmızılılar 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Erman Toroğlu, F. Karagümrük - Galatasaray maçını kaleme aldı. İşte detaylar...
Amma velakin; Karagümrüklü oyuncunun G.Saraylı oyuncuya gelen ayağı değil de, öteki ayağı sabit kalsaydı, ben bu işte 'kasıt var' derdim.
Ama daha pozisyona girerken Karagümrüklü oyuncunun rakibe basmadığı ayağı kaydı ve bütün kontrolünü kaybetti. Tamamen istemeyerek geldi. Taban kasıtlı gibi yorumlandı ancak değildi!.. Bence sarı kafiydi. Aynı olay ikinci yarıda G.Saraylı oyuncunun başına geldi.
O da kaydı, hakem ona sarı kart gösterdi. İkisini yan yana koyduğumuzda arada fazla bir fark yok.
Hep şunu derim, artık hakemlerin sahada etkinliği kalmadı. Yardımcılar zaten zurnanın son deliği oldular. Maçlara VAR damgasını vuruyor. Şunu net söyleyebilirim; Türkiye'ye hakem değil, VAR hakemi getirilmeli.
En az da 1.5-2 sene eğitim yaptırılmalı ve VAR hakemi yetiştirilmeli. Yoksa bu elimizdeki VAR'larla işimiz zor. Çünkü bu VAR'ların hakemlikleri de kötüydü zaten.
Onlara bu yüzden "Gelin sizi VAR yapalım" dediler. Yani, "Üstünüze göre ceket uyduramadık, bari pantolon verelim" dedikleri için böyle hayırlı (!) işler oluyor. Şunu da söyleyeyim.. G.Saray'da Kerem, uzun zamandır sallanıyor. Eğer öncelikli oyuncu kim olmalı derseniz, Yunus derim. Hele şu aşamadan sonra...