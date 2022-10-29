Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Onlara bu yüzden "Gelin sizi VAR yapalım" dediler. Yani, "Üstünüze göre ceket uyduramadık, bari pantolon verelim" dedikleri için böyle hayırlı (!) işler oluyor. Şunu da söyleyeyim.. G.Saray'da Kerem, uzun zamandır sallanıyor. Eğer öncelikli oyuncu kim olmalı derseniz, Yunus derim. Hele şu aşamadan sonra...