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Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda F. Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Zirve yarışına tekrar tutunan sarı kırmızılılar 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Erman Toroğlu, F. Karagümrük - Galatasaray maçını kaleme aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 06:50
Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda F. Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Erman Toroğlu, Galatasaray'ın deplasmanda F. Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı kaleme aldı.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

SARI KIRMIZI VAR - ERMAN TOROĞLU

Tuhaf bir maç... Karagümrük'ten oyuncu atılana kadar iki tarafın da birbirlerine bir etkinliği yok.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Ama Karagümrük eksik kalınca G.Saray'ın özellikle ikinci yarıda bariz üstünlüğü meydana çıkıyor.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Çok da gol pozisyonuna girdiler ama inanılmaz pozisyonlar kaçırdılar.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Sen bu kadar rahatça pozisyona girip atamıyorsan, işin zor. Karagümrük'ün orta sahada olumlu işler yapan ismi Borini'ydi. G.Saraylılar bu oyuncu konusunda derslerine iyi çalışmışlar.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Sert hamlelerle durdurdular, hakem de bunu seyretti. Takım da bir kişi eksik kalınca, onun da bir etkinliği kalmadı. Kırmızı kart pozisyonuna gelince...

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Hakem pozisyonu net gördü ve sarı verdi. VAR çağırdı, kartın rengi kırmızıya döndü. Ama bu kırmızıdan kimsenin gönlü rahat değildi. Neden?

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Karagümrüklü futbolcunun ayağı, G.Saraylı futbolcunun bileğine geliyor, burası doğru.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Amma velakin; Karagümrüklü oyuncunun G.Saraylı oyuncuya gelen ayağı değil de, öteki ayağı sabit kalsaydı, ben bu işte 'kasıt var' derdim.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Ama daha pozisyona girerken Karagümrüklü oyuncunun rakibe basmadığı ayağı kaydı ve bütün kontrolünü kaybetti. Tamamen istemeyerek geldi. Taban kasıtlı gibi yorumlandı ancak değildi!.. Bence sarı kafiydi. Aynı olay ikinci yarıda G.Saraylı oyuncunun başına geldi.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

O da kaydı, hakem ona sarı kart gösterdi. İkisini yan yana koyduğumuzda arada fazla bir fark yok.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Hep şunu derim, artık hakemlerin sahada etkinliği kalmadı. Yardımcılar zaten zurnanın son deliği oldular. Maçlara VAR damgasını vuruyor. Şunu net söyleyebilirim; Türkiye'ye hakem değil, VAR hakemi getirilmeli.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

En az da 1.5-2 sene eğitim yaptırılmalı ve VAR hakemi yetiştirilmeli. Yoksa bu elimizdeki VAR'larla işimiz zor. Çünkü bu VAR'ların hakemlikleri de kötüydü zaten.

Erman Toroğlu F. Karagümrük Galatasaray maçını yorumladı! "İşin zor"

Onlara bu yüzden "Gelin sizi VAR yapalım" dediler. Yani, "Üstünüze göre ceket uyduramadık, bari pantolon verelim" dedikleri için böyle hayırlı (!) işler oluyor. Şunu da söyleyeyim.. G.Saray'da Kerem, uzun zamandır sallanıyor. Eğer öncelikli oyuncu kim olmalı derseniz, Yunus derim. Hele şu aşamadan sonra...

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