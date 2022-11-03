Beşiktaşlı Valentin Rosier'den Galatasaray ve transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier samimi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier samimi açıklamalarda bulundu.
Asporcom.tr editörü Mert Kılıç'ın Footmercato'dan derlediği habere göre Rosier, Galatasaray ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte Valentin Rosier'in açıklamaları:
- Beşiktaş'ta kiralık geçirdiğin sezonun ardından yazın resmen Türk kulübüne katıldınız. Sizin uzun süreli sözleşme için nasıl ikna ettiler?
Türkiye şampiyonu olarak bitirdiğimiz ilk sezon çok iyi geçti. Çılgın bir atmosfer vardı. Takım arasında çok iyi bir uyum vardı. Arkadaş edindim, kardeş olduk. Şampiyon olduğumuz ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için kalmak istedim. Başka bir takıma gitmeyi düşünmedim. Görüşmeler oldu (Galatasaray) ama resmiyete dökülmedi.
- Türk taraftarların tutkusunu biliyoruz. Birçok takım arkadaşınız çılgın olduğunuzu söylüyor. Kişiliğiniz, taraftarların çılgınlığına çabuk uyum sağlamanıza yardımcı oldu mu?
Evet, öyle düşünüyorum. Taraftarlar başından beri bunu gördü. Ben şakacı, çok rahat ve yapabileceğim şeylerde özgür biriyim. Oynadığım kulüp için savaşan biriyim, taraftarlar da bunu hissediyor. Taraftarlar ve ben biraz birbirimize benziyoruz. İkimiz de çılgınız ve her şeyi kulüp için yapıyoruz, bu da iyi anlaştığımız anlamına geliyor.
- Beşiktaş forması giyen birçok Fransız uyruklu futbolcu var. Soyunma odasında Fransızca konuşan futbolcularla daha yakın mısınız?
Aynı dili konuştuğumuz için Fransızca konuşanlarla daha yakınım. Tüm takım arkadaşlarımla konuşuyorum ama bazı insanlarla daha fazla yakınlığım var. Takımdaki diğer kişileri isim olarak biliyordum. Onlar bugün kardeşlerim olarak görüyorum ve gerçekten takdir ettiğim insanlar. N'Koudou, Ghezzal, Masuaku ve Saiss ile çalışmak bir zevk. İlk sezonumda Aboubakar ve N'Sakala da vardı. Bu oyuncuların hepsi iyi insanlar.
- Geçen sezon ligde 6. olarak Avrupa'ya gidemediniz? Bu sezonun temel hedefi Avrupa'ya gitmek mi?
Taraftarların asıl isteği bu değil, sadece Süper Lig'i kazanmamızı istiyorlar. Her ne olursa olsun Avrupa'ya katılmaktan çok şampiyonluğa önem veriyorlar. Taraftarın ilk isteği sezonu şampiyonlukla bitirmek.
- Bir gün Fransa Milli Takımı'nda oynama şansınızın olduğunu düşünüyor musunuz?
Şansım var mı bilimiyorum. Geleceği okuyamıyorum. Kesin olan şu ki kafamın bir köşesinde Fransa Milli Takımı'nda oynamak var, çocukluk hayalim. İlk amacım profesyonel futbolcu olmaktı, ikncisi ise Fransa'yı temsil ederek milli takım formasını giymek... Açıkçası bunu düşünüyorum ama şu an için çalışmam ve kendimi ispat etmem gerekiyor. Umarım bir gün bu şans bana gelir. Bunun hayalim olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Hala kanıtlayacak çok şeyim var ve gelecekte bunun karşılığını alacağım.
- Kuzeniniz Loreintz, Estoril ile Portekiz Ligi'nde oynuyor. Kariyerinizin bir noktasında aynı takımda oynamayı planladınız mı?
Portekiz'deyken birbirimizi birkaç kez gördük. Aynı takımda iki Rosier'in olması havalı ve eğlenceli olur, ailelerimizi de mutlu eder. Loreintz çok iyi bir oyuncu. Dürüst olmak gerekirse aynı takımda oynamak güzel olurdu. Önceden Beşiktaş benden kendisi hakkında bilgi istedi ama somut bir şey olmadı. Lorientz ile aynı takımda oynamak isterim ve onun da bunu istediğini düşünüyorum.
- İki sezonda 50'den fazla maça çıktığınız Ligue 1'i oldukça iyi biliyorsunuz. Bir gün Fransa'ya dönmeyi planladınız mı?
Ligue 1'e geri döner miyim bilmiyorum, düşünmedim. Almanya gerçekten sevdiğim bir lig, ilk tercihim Bundesliga olurdu. Büyük statları ve büyük takımları olan bir lig. Öne çıkan ve ne kadar değerli olduklarını gösteren başta Fransızlar olmak üzere birçok futbolcu var.
- Ligue 1'e dönerseniz hangi takımda oynamak istersiniz?
Fransa'da favori takımım yok ama iki rakip kulüp olsalar da Lyon ve Marsilya'yı seviyorum. PSG'yi de severim. Tercihim yok ama Lyon ya da Marsilya olabilir.
- Kariyerini Beşiktaş'ta bitireceğini düşünüyor musun?
Başka bir yerde büyük bir fırsat çıkmazsa neden olmasın. Türkiye'de çok iyi bir hayatım var, atmosfer gibi kulüp ve taraftarlar da harika. Bunu hiç düşünmedim ama kariyerimi burada bitirebilirim. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama Beşiktaş her zaman kalbimde olacak.
- Futbol dışında pek bir şey izlemiyorsunuz. Futbol dışında sizi en çok ne heyecanlandırıyor?
Sık sık söylediğim gibi futbol oynamayı severim. Arkadaşlarımla birlikteyken mutlaka futbol izlerim ama kendim özellikle bir maç açıp izlemem. Daha çok ev insanıyım. Video oyunları oynamayı severim, sık sık oynarım. Film izlerim. Kıyafetleri çok severim, tarzına önem veren biriyim. Dövme yaptırmayı seviyorum. Liseden beri dövme yaptırma, diğer insanlardan farklı olma, kendi tarzına sahip olma fikrim vardı. ABD'deki gangster tarzını, her yerin dövme olmasını ve bol kıyafetleri seviyorum.
- Futbol yaşantın boyunca size en çok destek olan insanlar kimler?
En başında annem geliyor. Sonrasında ise aramızda mesafe de olsa bütün maçlarımı izleyen dedemler var.
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