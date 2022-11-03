Beşiktaşlı Valentin Rosier'den Galatasaray ve transfer açıklaması!

- Kuzeniniz Loreintz, Estoril ile Portekiz Ligi'nde oynuyor. Kariyerinizin bir noktasında aynı takımda oynamayı planladınız mı?

Portekiz'deyken birbirimizi birkaç kez gördük. Aynı takımda iki Rosier'in olması havalı ve eğlenceli olur, ailelerimizi de mutlu eder. Loreintz çok iyi bir oyuncu. Dürüst olmak gerekirse aynı takımda oynamak güzel olurdu. Önceden Beşiktaş benden kendisi hakkında bilgi istedi ama somut bir şey olmadı. Lorientz ile aynı takımda oynamak isterim ve onun da bunu istediğini düşünüyorum.