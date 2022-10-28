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Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'nın cezası için Tahkim'e başvuru yapacak

Galatasaray, Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Abdülkerim Bardakcı için Tahkim Kurulu'na gidiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 10:46
Galatasaray Abdülkerim Bardakcı'nın cezası için Tahkim'e başvuru yapacak

Galatasaray Kulübü, 2 maç men cezası alan Abdülkerim Bardakcı ve 21 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılan Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur için Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 tamamlanan Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası vermişti. PFDK, aynı maçın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'u da kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp de PFDK'nın verdiği bu kararları Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldı. Savunmalarında ise emsallerinin 1 maç ceza aldığını dosyalarla sunacak olan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı Beşiktaş ile yapacağı derbi karşılaşmasında oynatmak istiyor.

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