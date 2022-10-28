Aslan çıkış arıyor! İşte Buruk'un Karagümrük maçı 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında bugün deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı. Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.



İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Caulker, Caner Erkin, Kerim Frei, Jimmy Durmaz, Lawrence, Ozdoev, Borini, Kouassi

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Torreira, Oliveira, Kerem, Mertens, Rashica, Icardi

GÖZLER HAKEMDE

Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu. Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı ve düşüş yaşadı. Geçen hafta hakem Ali Palabıyık'ın kararlarıyla damga vurduğu Alanya maçını bir kenara bırakan sarı-kırmızılı ekip bu kez kazanıp yeni bir sayfa açmaya çalışacak. Zorlu karşılaşmada gözler hakem Bahattin Şimşek'in üzerinde olacak.

KARAGÜMRÜK ÇETİN CEVİZ

Galatasaray bugün galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor ancak işi çok da kolay olmayacak. Karagümrük Hatay ve Ümraniye'yi mağlup ederek üst üste iki maçını kazandı. Ayrıca geçen sezon deplasmanda oynanan maç da 1-1 bitmişti.

ALANYA MAÇINI UNUTUN

Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Karagümrük karşısında galibiyet beklediğini söyledi. Alanya maçının geride kaldığını ifade eden genç çalıştırıcı, "Haksız şekilde 2 puan kaybettik ama artık toparlanmamız gerekiyor. Karagümrük zorlu bir takım ve herkesin iki kişilik oynamasını bekliyorum" dedi.

KART GÖRMEYİN!

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde formasını giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncusuyla özel olarak konuşup dikkatli olmaları ve kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

DIAGNE HIRSLI

Daha önce Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Mbaye Diagne bugün sarı-kırmızılı takıma rakip olacak. Eski takımına karşı forma giymek isteyen Diagne'nin Andrea Pirlo ile görüşerek bu talebini ilettiği ifade edildi. Ancak bugünkü karşılaşmada forvette Borini'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.

17. RANDEVU

G.Saray ile Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de bugün 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 16 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım 10 galibiyet alırken, kırmızı- siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. 4 maç ise beraberlikle sona erdi. Rekabette G.Saray 30 kez ağları havalandırırken, Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.