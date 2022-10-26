Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da gözler Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un tercihleri merak konusu oldu. Tecrübeli teknik direktörün, cezalı Abdülkerim ve Boey ile sakatlık yaşayan Kazımcan Karataş'ın yerine kimlere şans vereceği belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:29
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

Palabıyık'ın müsabakada verdiği kararlar Galatasaray cephesinde tartışmalara yol açtı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

Sarı-kırmızılılarda maçın ilk yarısında Boey, son dakikalarında ise Abdülkerim Bardakcı direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

Boey'in gördüğü kırmızı karttan önce 2-0'lık skorla önde olan Galatasaray, skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

Yabancı sayısı kuralı yüzünden kadrosunu şekillendirmekte zorluk çeken Buruk'ta gözler Karagümrük maçına çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

Galatasaray, Süper Lig'de cuma günü Karagümrük'le deplasmanda oynayacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadro yapmakta güçlük çekiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray U19 futbolcusu Özgür Baran Aksaka kimdir?
Gündeme damga vuran sözler! "G.Saray cinayetleri"
Başkan Erdoğan'dan Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na mesaj
İstanbul barajları doluluk oranı (26 Ekim 2022)
28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var! Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var! 10:49
Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar... Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar... 10:28
Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı saat kaçta? Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 maçı saat kaçta? 10:24
Beşiktaş yeni hocasını buldu! Beşiktaş yeni hocasını buldu! 10:03
Brugge-Porto maçı saat kaçta? Brugge-Porto maçı saat kaçta? 10:01
Inter - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta? 09:59
Daha Eski
Barcelona - B. Münih maçı saat kaçta? Barcelona - B. Münih maçı saat kaçta? 09:55
Tottenham - Sporting maçı saat kaçta, ne zaman? Tottenham - Sporting maçı saat kaçta, ne zaman? 09:52
A. Madrid-Leverkusen maçı ne zaman? A. Madrid-Leverkusen maçı ne zaman? 09:48
Frankfurt - Marsilya maçı saat kaçta? Frankfurt - Marsilya maçı saat kaçta? 09:46
F.Bahçe Rennes maçı ne zaman? F.Bahçe Rennes maçı ne zaman? 09:37
Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak! Fenerbahçe Rennes ile 20 milyonluk maça çıkacak! 09:27