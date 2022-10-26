GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'un eli kolu bağlı! Cezalılar...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u konuk etti.
Mücadele 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı.
Karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetti.
Palabıyık'ın müsabakada verdiği kararlar Galatasaray cephesinde tartışmalara yol açtı.
Sarı-kırmızılılarda maçın ilk yarısında Boey, son dakikalarında ise Abdülkerim Bardakcı direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Boey'in gördüğü kırmızı karttan önce 2-0'lık skorla önde olan Galatasaray, skoru koruyamadı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı.
Yabancı sayısı kuralı yüzünden kadrosunu şekillendirmekte zorluk çeken Buruk'ta gözler Karagümrük maçına çevrildi.
Galatasaray, Süper Lig'de cuma günü Karagümrük'le deplasmanda oynayacak.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadro yapmakta güçlük çekiyor.
Karşılaşmada 11'in değişilmez isimleri Boey ve Abdülkerim kart cezalısı.
Kazımcan da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Boey'in yerine Dubois, Kazımcan'ın yerine Van Aanholt'un forma giymesi beklenirken Abdülkerim'in yerine ise Emin Bayram oynayacak.
Okan Buruk'un kadro tercihlerinde hem yabancı kuralı açısından hemde eksikler açısından karar vermekte zorlandığı belirtildi.