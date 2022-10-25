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Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile evinde berabere kaldı. Müsabakada hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar büyük tepkiye yol açmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolcular şaşkınlığını koruyamadı. Icardi, karşılaşmanın ardından "Hakemler neden hep bize karşı?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 09:36
Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

Galatasaray-Alanyaspor maçı, gerek hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar ve gerekse karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yapığı sert açıklamalarla bir anda ülke gündeminin 1 numaralı maddesi oldu.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

Zira Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü 31. dakikaya dek rakibine ezici bir üstünlük sağlayan sarı kırmızılı takım, sanki bir sihirli değnek değmiş gibi, o andan sonra kontrolü tamamen kaybetmişti.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

BOEY'E GÖSTERİLEN KIRMIZI KART TAKIMDA PSİKOLOJİK YIKIMA YOL AÇTI

Maçın henüz 31. dakikasında Alanyasporlu Daniel Candeias'ı orta alanda çekip düşüren Sacha Boey'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu tüm Galatasaraylı futbolcular bizzat tanık olmuştu. O anlarda hepsinin görüşü aynıydı: Alanyasporlu futbolcunun bariz gol şansı yoktu ve top kaleci Muslera'ya gidiyordu, dolayısıyla sarı kart çıkması gerekirdi.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

İŞİMİZ ZORLAŞACAK

Hürriyet'in derlediği habere göre, işte bu düşünce odadaki havayı olumsuz biçimde etkiledi. Hakem Ali Palabıyık'ın art niyetli olduğuna inanan sarı kırmızılılar, 2-0 önde olmalarına karşın ikinci devrede kendilerini daha zorlu bir maç beklediğini düşünüyordu. Başta kaptan Fernando Muslera ve takımın tecrübeli isimlerinden Dries Mertens olmak üzere tüm futbolcular, "Biz ne yaparsak yapalım, bu maçı kazandırmayacaklar" diyordu.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

Sonuçta sarı kırmızılı futbolcular ikinci yarıya psikolojik açıdan sıkıntılı bir şekilde çıktı, bu da doğal olarak oyunlarını olumsuz etkiledi.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

HAKEM, İLK YARIYI BİTİRİŞ ŞEKLİYLE ART NİYETLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ

İlk 45 dakikanın bitiş düdüğü çalındığında Galatasaraylı futbolcuların ve teknik direktör Okan Buruk'un en çok takıldığı konu, hakem Ali Palabıyık'ın devreyi bitiriş şekli ve zamanlaması idi.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

Kazımcan Karataş'ın kaptığı topla hızlı hücuma çıkan sarı kırmızılılar, o ana kadar ilk kez Alanyaspor'u defansta az adamla yakalamışlardı. 2'ye 1 durumdaydılar. Yani 'umut veren atak' durumu söz konusu idi. Ne var ki Palabıyık'ın ilk yarıyı bitiren düdüğü Galatasaraylı futbolcuların üçüncü golü atma şansını ortadan kaldırdı.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

UZATMA SÜRESi BiTMEMiŞTi

Okan Buruk ve oyuncuları, Ali Palabıyık'ın 'art niyetli' olduğunun bu pozisyonda netleştiği görüşündeydi. Mauro İcardi ve Dries Mertens, "Uzatma süresi tamamlanmamışken bu karar niye?" sözleriyle tepkilerini dile getirirken, Okan Buruk da maç sonrası yaptığı açıklamada bu konuya özellikle değinip şunları söyledi:

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

ALANYASPOR'U BEKLEDİ

"İlk yarıyı bitirme şekli bile hakemin niyetini ortaya koyuyor. Alanyaspor hücumu bitirene kadar bekledi, biz tam hızlı hücuma çıktık, maçı bitirdi. Burada hakemin niyetini görüyoruz."

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

ICARDI ŞAŞTI KALDI: HAKEMLER NEDEN HEP BİZE KARŞI?

Alanyaspor maçından sonra Galatasaray soyunma odasında Ali Palabıyık'a gerçekten çok büyük öfke vardı. En sinirli olanlar da kaptan Fernando Muslera ile Victor Nelsson'du.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

"İyi oynuyoruz ama bir şekilde önümüze engel koyuyorlar. Sacha Boey'in pozisyonunun kırmızı kartla alakası yok. Biz tam gole giderken ilk devre bitirildi. Mertens'e ceza sahasında Fer'in müdahalesi net penaltıydı, vermedi. Burada kasıt var" sözleriyle isyan eden Muslera ve Nelsson'a diğer futbolcular da katıldı.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

KIRMIZI KARTTAN SONRA KONTROLÜ YİTİRDİK

90 dakika sonrası Galatasaray soyunma odasındaki havanın nasıl olduğunu Mauro İcardi de yayıncı kuruluş mikrofonlarına şöyle ifade etti:

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

"Kırmızı kartın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı Geçen hafta da böyle şeylerle karşılaştık. Hakemler neden sürekli bize karşı hata yapıyor? Anlamıyoruz bunu."

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

HATALI KARARLAR YÜZÜNDEN ŞİMDİDEN 6 PUAN KAYBEDİLDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetiminin gündeminde sadece Alanya maçının hakemi Ali Palabıyık yoktu. Özbek ve kurmayları Palabıyık'ın yanı sıra, bu sezon ligde oynanan diğer 9 maçın hakemlerinin yaptığı hataları konuşuyordu. 4 maçta hakem hatalarıyla 6 puan kaybettiklerini düşünen sarı kırmızılılar, canlarını yakan bu hataları şöyle sıraladı:

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

4 PENALTI VERiLMEDi, 1 KIRMIZI KART YANLIŞTI

1- İstanbul'da 1-0 kaybedilen Giresun maçında Traore'nin Emre Akbaba'nın bileğine bastığı pozisyon mutlak penaltıydı, es geçildi.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

2- Deplasmanda 2-2 sonuçlanan Trabzon karşılaşmasında Torreira'nın şutunda top ceza alanındaki Larsen'in eline çarptı.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

3- 2-1 mağlup olunan Kayserispor karşılaşmasının henüz 28. saniyesinde Mauro İcardi'nin şutunda top ceza alanındaki Majid Hosseini'nin eline çarparak yön değiştirdi.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

4- Alanya maçında takım 2-0 önde iken Sacha Boey'e gösterilen haksız kırmızı kart tüm oyun düzenini bozdu. Ayrıca Fer'in Mertens'e yaptığı harekete de penaltı verilmeliydi.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

DURSUN ÖZBEK KULÜPLER BiRLiĞi'Ni OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son haftalarda yaşanan hakem hataları ile ilgili olarak Kulüpler Birliği Vakfı'nı da harekete geçirdi. Özbek, Süper Lig'deki kulüplerin başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna, "Hakemlerin durumunu görüşmek için hafta arası olağanüstü toplantı yapalım" diye yazdı.

Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

Ancak Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un hafta içi Avrupa kupalarında maç oynayacak olmaları nedeniyle boş gün olmadığı için Özbek'in talep ettiği toplantının önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmasının mümkün görülmediği öğrenildi.

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