Galatasaraylı futbolcular şaşkın! "Neden hep bize karşı?"

İŞİMİZ ZORLAŞACAK

Hürriyet'in derlediği habere göre, işte bu düşünce odadaki havayı olumsuz biçimde etkiledi. Hakem Ali Palabıyık'ın art niyetli olduğuna inanan sarı kırmızılılar, 2-0 önde olmalarına karşın ikinci devrede kendilerini daha zorlu bir maç beklediğini düşünüyordu. Başta kaptan Fernando Muslera ve takımın tecrübeli isimlerinden Dries Mertens olmak üzere tüm futbolcular, "Biz ne yaparsak yapalım, bu maçı kazandırmayacaklar" diyordu.