"G.Saray’a karşı savaş"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Ali Palabıyık'a çok sert tepki gösterdi. Okan Buruk şunları söyledi: "Hakemlerin ana rolü güzel giden işleri bozmak! 10 kişiyken bile çok net pozisyonlara girdik. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ali Palabıyık'a rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Galatasaray'a karşı bir savaş. Evet, savaş başladı. Ancak kimse merak etmesin biz bu savaşın içinde varız. Bu iş sadece burada kalacak iş değil. Galatasaray'a yapılan bu sadece burada kalmaz. Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar."