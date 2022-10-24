Haberler Galatasaray Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Galatasaray'ın ara transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Şilili sol bek Gabriel Suazo'ya dair, oyuncunun ülkesinin basınında önemli bir habere yer verildi. Gabriel Suazo'dan önemli isimler övgüyle bahsederken, Fenerbahçe detayı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 12:15
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana sorun yaşadığı sol bek pozisyonunda, bu maçta da problemle karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Bununla beraber Galatasaray'ın, ocak transfer sezonunda Şilili sol bek Gabriel Suazo'yu kadrosuna katmak istediği biliniyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Öte yandan Gabriel Suazo'ya dair önemli bir detay ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Suazo'nun yaz transfer sezonunda, Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği ifade edildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Suazo'nun, Fenerbahçe ile görüşme yaptığı kaydedildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Görüşmelerden sonuç alınamayınca, Fenerbahçe'nin rotasını Alioski'ye çevirdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

G.SARAY'IN BAŞKA RAKİBİ DE VAR
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan vazgeçmesiyle beraber, Galatasaray'a transferde bir ralip daha çıktığı yazıldı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Aktarılan bilgilere göre Gabriel Suazo'ya, Süper Lig deviyle beraber Sporting Lizbon da ilgi duyuyor.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

EN GÜÇLÜ OLASILIK GALATASARAY
Ayrıca haberde, Suazo'nun muhtemel transferinde, yeni takımının 'en güçlü olasılıkla' Galatasaray olacağı bilgisine yer verildi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

MENAJERİ RESMEN AÇIKLAMIŞTI!
Suazo'nun menajeri Silberman, Galatasaray'a ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

"Galatasaray, beni iki kez aradı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Aslında, Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu.

Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda."

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