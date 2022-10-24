Galatasaray'ın transfer hedefi Gabriel Suazo'ya dair flaş gerçek ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe...

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana sorun yaşadığı sol bek pozisyonunda, bu maçta da problemle karşı karşıya geldi.
Bununla beraber Galatasaray'ın, ocak transfer sezonunda Şilili sol bek Gabriel Suazo'yu kadrosuna katmak istediği biliniyor.
Öte yandan Gabriel Suazo'ya dair önemli bir detay ortaya çıktı.
Suazo'nun yaz transfer sezonunda, Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği ifade edildi.
Performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Suazo'nun, Fenerbahçe ile görüşme yaptığı kaydedildi.
Görüşmelerden sonuç alınamayınca, Fenerbahçe'nin rotasını Alioski'ye çevirdiği ifade edildi.
G.SARAY'IN BAŞKA RAKİBİ DE VAR
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan vazgeçmesiyle beraber, Galatasaray'a transferde bir ralip daha çıktığı yazıldı.
Aktarılan bilgilere göre Gabriel Suazo'ya, Süper Lig deviyle beraber Sporting Lizbon da ilgi duyuyor.
EN GÜÇLÜ OLASILIK GALATASARAY
Ayrıca haberde, Suazo'nun muhtemel transferinde, yeni takımının 'en güçlü olasılıkla' Galatasaray olacağı bilgisine yer verildi.
MENAJERİ RESMEN AÇIKLAMIŞTI!
Suazo'nun menajeri Silberman, Galatasaray'a ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Galatasaray, beni iki kez aradı.
Aslında, Şili - Katar maçında, Gabriel'i görmeye gelmişlerdi.
Galatasaray gibi büyük bir kulüple anlaşmak isterim, onlarla iki kez görüşmem oldu.
Her halükarda, bu transfer benim için artık 'somut' durumda."