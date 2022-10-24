Haberler Galatasaray Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

GalatasarayAlanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında, evinde Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Maçın bitiş düdüğü ile beraber Galatasaray cephesi, hakem Ali Palabıyık'a isyan etti. Başkan Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur, açıklamalarıyla geceye damga vurdu. İşte Galatasaray'ı çılgına çeviren Ali Palabıyık kararları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:53
Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmaya Ali Palabıyık ve VAR'ın tartışmalı kararları damga vurdu...

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Mücadelenin 3. dakikasında sarı-kırmızılı takımda Dries Mertens topu ağlara gönderdi.

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Belçikalı oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kale çizgisini geçerken yerde yatan Mauro Icardi'ye çarptı.

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Palabıyık 'ofsayt' gerekçesi ile golü geçerli saymadı...

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

24. dakikada sağ kanattan araya gönderilen topta savunma arkasına sarkan Icardi topla buluştu.

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Kalecinin üstünden aşırıp golü yaptı.

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Ancak ağlara giden bu top da 'ofsayt' nedeniyle gol değeri kazanmadı...

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Karşılaşmanın 31. dakikasında ise Galatasaraylı Sacha Boey, Candeias'ı 'gole giderken faul yaparak engellediği' gerekçesiyle Ali Palabıyık tarafından doğrudan kırmızı kart gördü.

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Pozisyonun Galatasaray kalesinin 50 metre uzağında olması, faul olup olmadığının bile tartışmalı olması, Muslera'nın da topa Candeias'tan daha yakın olması nedeniyle Galatasaraylı oyuncular ve kenar yönetim karara büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Karar değişmezken, Muslera da şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

ABDÜLKERİM'E DİREKT KIRMIZI
Ali Palabıyık, 90+4'te Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'ya da kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray'ı Alanyaspor maçında çıldırtan kararlar! Ali Palabıyık...

Bardakçı'nın Alanyasporlu Efecan Karaca'ya arkadan yaptığı müdahaleyi 'yaralayıcı faul' olarak değerlendiren Palabıyık, direkt kırmızı kartını çıkardı.

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