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GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Geçiğimiz hafta Kayserispor'a 2-1 yenilen Galatasaray, Kastamonuspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda 7-0 ile geçerek moral kazanmıştı. Aslan, Nef Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlayacak. İki takım da kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 12:40
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI İZLE - CANLI 📺 | Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Alanyaspor maçıyla devam ediyor. 11. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Berkan, Oliveira, Rashica, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih, Rassoul, Efecan, Fer, Efkan, Yusuf, Lusamba, Candeias, Hassan

KEREM AKTÜRKOĞLU VE BOEY CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

ASpor CANLI YAYIN

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