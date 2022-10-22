Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna katarak yüksek bedellere satmayı planlayan Galatasaray, kuzey pazarına açılıyor. Nelsson ile Ross'tan memnun kalan sarı-kırmızılılar yeni hedeflerini belirledi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 07:49 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 07:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Galatasaray mevcut kadrosundaki Kuzeyli isimler Victor Nelsson ve Mathias Ross'un performanslarından memnun.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

İki stoper de futbolları kadar, karakterleri, disiplinleri ve iş ahlaklarıyla ön plana çıkıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Sarı-kırmızılı kulüp bu sebeple Danimarka pazarı üzerinden yürümeye devam etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Hedefte iki Viking daha var: Valerenga forması giyen Osame Sahraoui ve Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Osame 21 yaşında. Kulübüyle olan kontratı sezon sonu bitiyor. Sol kanatta oynuyor. Gelişime açık bir oyuncu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Bonservisi 4 milyon euro. Sol bek mevkisinde görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Kristiansen ise 19 yaşında. Kopenhag ile 2 yıl daha kontratı var.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Galatasaray gelecek vadeden iki ismi de renklerine katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

OSAME SAHRAOUI KİMDİR?

11 Haziran 2001 tarihinde Oslo'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Valerenga'da başladı. 2019'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Fas asıllı futbolcu, 1.70 cm boyunda ve sol kanatta görev yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

Yıldız adayı ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan kuzey çıkarması! Hedefteki iki isim...

VICTOR KRISTIANSEN KİMDİR?

16 Aralık 2002'de Danimarka'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Kopenhag altyapısında başladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Ronaldo harekatı! İşte görüşme tarihi
Son bir şans
22 Ekim 2022 Döviz Kuru! Euro, dolar, altın...
MasterChef kim kazandı?
Mutlu'dan Aliyev'in halter kaldırmasına yorum! "Çok Korktum"
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan kuzey harekatı! Gündemki iki isim... Aslan'dan kuzey harekatı! Gündemki iki isim... 07:49
Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti! Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti! 01:19
Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti! Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti! 01:18
Fatmagül’ün suçu ne? Fatmagül’ün suçu ne? 00:25
Son nefeste Efes Son nefeste Efes 00:23
Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya! Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya! 00:21
Daha Eski
Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya! Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'den bronz madalya! 00:21
Buse Naz Çakıroğlu finalde! Buse Naz Çakıroğlu finalde! 00:17
Buse Naz Çakıroğlu finalde! Buse Naz Çakıroğlu finalde! 00:16
Beşiktaş'a dev gelir! 2022 Dünya Kupası'nda... Beşiktaş'a dev gelir! 2022 Dünya Kupası'nda... 00:08
PSG yıldızlarıyla galibiyete uzandı! PSG yıldızlarıyla galibiyete uzandı! 23:59
PSG yıldızlarıyla galibiyete uzandı! PSG yıldızlarıyla galibiyete uzandı! 23:58