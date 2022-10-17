Kıraç'tan dev iddia

G.Saray camiasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, F.Bahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti. G.Saray'ın iyi gittiğini ifade eden Kıraç, "Bu sezon derneğimiz de iyi, vakfımız da. Her şeyimiz iyi, mühim olan önümüzdeki sene böyle devam edebilmek. Fakat zannediyorum ki bu sezon F.Bahçe şampiyon olacaktır" ifadeleriyle gündeme oturdu.
G.Saraycamiasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, F.Bahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti. G.Saray'ın iyi gittiğini ifade eden Kıraç, "Bu sezon derneğimiz de iyi, vakfımız da. Her şeyimiz iyi, mühim olan önümüzdeki sene böyle devam edebilmek. Fakat zannediyorum ki bu sezon F.Bahçe şampiyon olacaktır" ifadeleriyle gündeme oturdu.