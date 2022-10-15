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Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan. Kayserispor Galatasaray maçı öncesi konuk ekibin 11'i de belli oldu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 18:40 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 18:49
Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

İki takımda da hedef mutlak 3 puan. Cimbom, bay geçtiği haftanın dönüşünde kazanarak zirveden kopmamak istiyor.

Kayserispor Galatasaray maçı öncesi konuk ekibin 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mensah, Gavranovic.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mata, Yunus, Mertens, Icardi.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Galatasaray maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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